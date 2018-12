' Ndrangheta | maxi-blitz tra Europa e Sudamerica | 90 arresti

Aemilia - ultima udienza del maxi-processo per ‘Ndrangheta in Emilia : verso la sentenza per 149 imputati : AEmilia, il primo maxi processo per ‘ndrangheta in Emilia Romagna, è alle battute finali. Il presidente del collegio giudicante Francesco Maria Caruso ha chiuso il dibattimento del primo grado e nell’aula bunker di Reggio Emilia martedì 16 ottobre vanno in scena le ultime dichiarazioni spontanee degli uomini alla sbarra. Poi ritiro in Camera di Consiglio e sentenza attesa per i primi di novembre. 149 rinvii a giudizio, due anni e mezzo di ...