' Ndrangheta | maxi blitz contro il narcotraffico | 90 arresti

‘Ndrangheta all’estero - maxi operazione tra Europa e Sud America : 90 arresti : Una maxi operazione tra Italia, Germania, Olanda, Belgio e alcuni paesi del Sud America per colpire la ‘ndrangheta e le sue ramificazioni all’estero ha portato all’arresto di 90 persone. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e riguarda diversi importanti esponenti di famiglie storiche della ‘ndrangheta operante nella Locride. Le accuse vanno, a vario titolo, dall’associazione mafiosa ...

‘Ndrangheta - maxi sequestro da 212 milioni di euro a due imprenditori calabresi vicini a famiglie mafiose : “A noi chi cazzo ce lo fa fare? Io butto bitume, tu butti cemento, a noi chi cazzo ce lo fa fare a metterci con questo e con quello, tanto sempre loro prendono il lavoro e sempre noi dobbiamo farlo”. Loro sono la ‘Ndrangheta e a parlare, invece, sono due noti imprenditori calabresi ritenuti espressione delle cosche mafiose della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Due uomini d’affari, uno dei quali coinvolto anche in importanti inchieste a ...

Aemilia - storia del maxi-processo contro la 'Ndrangheta al Nord - : Il procedimento è partito con l'operazione che nel gennaio 2015 ha portato all'arresto di 160 persone. Tra le accuse anche l'esistenza di un'associazione in Emilia Romagna legata alla cosca Grande ...

'Ndrangheta - latitante dopo maxi condanna si barrica nell'ufficio postale : ha quattro ostaggi - è armato di coltello | Liberata una donna | A breve il blitz dei Gis : Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta "Aemilia" si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello. L'uomo si era reso irreperibile dopo la sentenza

'Ndrangheta : maxi-operazione contro lo spaccio di droga - 14 arresti : Le indagini, coordinate dalla Direzione Antimafia di Milano, hanno smantellato una organizzazione guidata da 4 fratelli legati alla famiglia Papalia-Barbaro