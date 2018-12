' Ndrangheta | blitz tra Europa e Sud America | 90 arresti

' Ndrangheta - latitante dopo maxi condanna si barrica nell'ufficio postale : 4 donne in ostaggio - è armato di coltello | Una liberata | A breve il blitz dei Gis : Francesco Amato, imputato condanna to pochi giorni fa nel maxi -processo di 'ndrangheta "Aemilia" si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello . L'uomo si era reso irreperibile dopo la sentenza

‘Ndrangheta - blitz dei carabinieri contro il traffico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...