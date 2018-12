' Ndrangheta | 90 arresti in Ue-Sudamerica

'Ndrangheta - blitz tra Europa e Sud America : 90 arresti : Novanta arresti tra Europa e Sud America . Dalle prime luci dell'alba è in corso una imponente operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ...

'Ndrangheta - arresti in tre regioni : 10.26 Finanzieri del comando provinciale di Bologna e dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) di Roma stanno eseguendo in Emilia Romagna, Calabria e Lazio 3 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti contigui alla cosca "Iamonte" di Melito Porto Salvo (RC). I 3 sono accusati di intestazione fittizia di beni con l'aggravante di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa. I militari stanno inoltre ...

'Ndrangheta - 5 arresti per un duplice omicidio nel 2000 a Cosenza : Roma, 16 nov., askanews, - Operazione antimafia della Dia di Catanzaro, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo, Francesco Tucci e del contestuale ...

Le mani di mafia e 'Ndrangheta sulle scommesse online - 68 arresti : Roma, 14 nov., askanews, - Sessantotto arresti nei confronti di importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché di imprenditori e prestanome; circa 80 ...

Mafia e 'Ndrangheta si spartivano il mercato del gioco online : 68 arresti e sequestri per un miliardo di euro : Le mafie si sono spartite e controllano il mercato della raccolta illecita delle scommesse on line. È quanto emerso al termine di tre diverse indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione nazionale antiMafia e antiterrorismo che hanno portato all'arresto di 68 persone e al sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre un miliardo. Il volume delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, ...

Le mani di mafia e 'Ndrangheta sul gioco online : 68 arresti - sequestri per un miliardo di euro : All'inchiesta hanno lavorato Guardia di Finanza, polizia, carabinieri e Dia. Coinvolti boss e gregari delle più note 'ndrine di Reggio Calabria, dei clan catanesi e pugliesi, ma anche imprenditori e prestanome, a vario titolo accusati di associazione mafiosa

Sanità-'Ndrangheta : 24 arresti in Calabria. C'è l'ex deputato di centrodestra Galati : Secondo i magistrati era lui l'anello di congiunzione fra la 'Ndrangheta e i dirigenti sanitari coinvolti in un'inchiesta della Guardia di Finanza su appalti pilotati nella sanità calabrese -

'Ndrangheta - 24 arresti : anche il candidato del Centrodestra in Irpinia : Eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso e per reati contro la p.a.. sequestri di beni per 10 milioni di euro I finanzieri del nucleo di polizia economico-...