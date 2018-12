NBA Store | a Milano apre il primo negozio in Europa dei campioni del basket Usa

NBA Store - a Milano il primo negozio d’Europa : Per tutti gli appassionati del basket c’è un nuovo indirizzo da mettere in agenda: ha aperto a Milano il negozio ufficiale della Nba, il primo in Europa, posizionato in Corso Europa a due passi dal Duomo, quindi nel cuore della città. All’interno si troveranno un’ampia gamma di prodotti esclusivi Nba inclusa una vasta gamma di prodotti vintage e personalizzabili. Per la prima volta infatti, e in esclusiva per l’NBA Store di ...

