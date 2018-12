Nba | Spurs e Belinelli | a casa Jazz nuovo tracollo

Nba - Utah-San Antonio 139-105 : i Jazz spazzano via gli Spurs - 5 punti per Belinelli : Utah Jazz-San Antonio Spurs 139-105 La vittoria contro i Portland Trail Blazers non ha sanato i problemi dei San Antonio Spurs, che per la terza volta nelle ultime quattro gare hanno subito una sonora ...

Risultati Nba : guizzo playoff per Mavs - Lakers e Spurs - i ‘nuovi’ Sixers continuano a vincere : Risultati NBA, Los Angeles Lakers di LeBron James vincono e convincono allo Staples contro Phoenix, male invece i Jazz Risultati NBA, notte americana ricca di appuntamenti. I Los Angeles Lakers di LeBron James sembrano aver ingranato le marce alte, vincendo in casa contro i Suns e portandosi a 14-9 in stagione, record niente male al momento. 120-96 contro Phoenix, una gara senza storia grazie ad un secondo quarto da 40-15, 23 per LeBron, ...

Nba – Spurs - così non va! Patty Mills scuote i compagni : “ci sentiamo imbarazzati - ma dobbiamo tirare fuori il pride” : Inizio di stagione complicato per i San Antonio Spurs: il ‘veterano’ Patty Mills cerca di dare la scossa alla squadra e chiede di tirare fuori il ‘pride’ Inizio di stagione davvero complicato per i San Antonio Spurs. La franchigia texana si ritrova al penultimo posto ad Ovest, con un record negativo di 10 vittorie e 12 sconfitte. Di certo una posizione alla quale gli Spurs non sono abituati e che crea un po’ ...

Nba - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...

Nba 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...

Risultati Nba – Spurs a picco in classifica : i Lakers mettono sotto Dallas - Bulls umiliati da Detroit : Nella notte italiana bene Rockets e Lakers: catastrofe Spurs, ora sono penultimi in classifica ad Ovest Nella notte italiana tanti sono stati i match giocati e validi per la regoular season NBA che hanno regalato grandi emozioni. Tra questi spicca il derby texano tra Spurs e Rockets, in cui la squadra di San Antonio si è piegata davanti ai canestri degli uomini di Houston. Bene per la franchigia vincente James Harden, che con 10 assist e ...

Nba - Gallinari - che trionfo. Beli e Spurs : che tonfo : CLIPPERS - SUNS 115-99 - I Clippers , 14-6, regolano agevolmente fra le mura amiche i Phoenix Suns , 4-17, vincendo l'ottava partita delle ultime nove e confermandosi al comando della western ...

Nba - Gallinari fa volare i Clippers. Spurs sconfitti dai Timberwolves : NEW YORK, STATI UNITI, - Vittoria pesante per i Clippers trascinati da Danilo Gallinari , mentre un buon Belinelli non basta agli Spurs per evitare la sconfitta a Minnesota. Nottata agrodolce in ...

Basket - Nba : Gallinari regala la vittoria ai Clippers sui Suns - malissimo gli Spurs di Belinelli contro Minnesota : Tutto liscio per i Clippers di Gallinari , 28 punti in 33', che nella notte Nba superano facilmente i Suns con il risultato di 99-115. malissimo invece gli Spurs sconfitti 89-128 da Minnesota: ...

Nba - L.A. vola a Ovest col miglior Gallinari dell'anno - Spurs umiliati nel Minnesota : L.A. Clippers-Phoenix Suns 115-99 I Clippers hanno vinto sette delle ultime otto gare e vedono la sfida interna contro Phoenix come una buona occasione per allungare la striscia di risultati positivi: ...

Nba - i Warriors vincono ancora. Bene gli Spurs di Belinelli : ROMA - Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors , alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in classifica. Nella notte ...

Risultati Nba – Harden e Durant show nella notte! Sorrisi per Cavaliers e Spurs : Uno spettacolo unico: tutti i Risultati delle partite di NBA disputate nella notte italiana Tanto spettacolo nella notte italiana con le partite NBA, tante le sfide che si sono disputate oggi nei parquet americani. Ad aprire le danze è stato il macth tra Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks, vinto dai padroni di casa per 110-107. Antetokounmpo, con i suoi 20 punti e 13 rimbalzi non è riuscito ad infastidire l’accoppiata Lamb-Walker: i ...