NBA | San Antonio Spurs in crisi nera | disastro contro i Jazz | Popovich “da record”

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

NBA - Utah-San Antonio 139-105 : i Jazz spazzano via gli Spurs - 5 punti per Belinelli : Utah Jazz-San Antonio Spurs 139-105 La vittoria contro i Portland Trail Blazers non ha sanato i problemi dei San Antonio Spurs, che per la terza volta nelle ultime quattro gare hanno subito una sonora ...

NBA risultati - Gallinari trascinatore. E i Clippers passano a New Orleans : New Orleans-Los Angeles Clippers 126-129 Dopo il passo falso di Dallas, i Clippers tornano in carreggiata nel difficile 'back to back' di New Orleans. Al termine di una gara divertente nella quale gli ...

NBA : i Clippers di Gallinari frenano contro i Mavericks - San Antonio schianta Portland senza Belinelli : LeBron James , con i suoi 22 punti, trascina i Lakers alla vittoria contro i Suns, che perdono Booker per infortunio, per 96-120. Non bastano 21 punti a Gallinari per i Clippers contro Dallas , 110-...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

Ministro polacco ha annunciato sanzioni dell'Unione Europea per elezioni in DoNBAss - : L'Unione Europea potrebbe presto annunciare i nomi di coloro ai quali sono imposte le sanzioni per lo svolgimento delle elezioni nel Donbass, ha detto il Ministro degli esteri polacco Jacek ...

NBA - San Antonio-Houston 105-136 : i Rockets travolgono gli Spurs - 10 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-Houston Rockets 105-136 Se pensavate che la sonora sconfitta sul campo dei Minnesota Timberwolves fosse il punto più basso della stagione dei San Antonio Spurs, forse dovrete ...

NBA - Chicago-San Antonio 107-108 : gli Spurs soffrono ma vincono nel finale - 7 punti per Belinelli : Per anni i San Antonio Spurs hanno accumulato vittorie grazie a una capacità molto sottovalutata: la capacità di eseguire nei finali tirati contro squadre magari anche più talentuose, ma meno ...

NBA - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

NBA : Clippers ok senza Gallinari - San Antonio cade a New Orleans : Continua il momento positivo dei Clippers . La squadra di Danilo Gallinari, seppur assente per influenza, supera non senza difficoltà in trasferta Atlanta , 119-127, grazie al contributo decisivo di ...

NBA - notte amara per Belinelli : San Antonio ko contro New Orleans : notte di Nba amara per Marco Belinelli che è costretto a cedere il passo, insieme a San Antonio, a New Orleans,che si è dimostrata almeno per questa gara più forte. Milwaukee vince contro Denve r ...

Basket - NBA San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

NBA - senza Curry è crisi Golden State : ko anche a San Antonio. Lebron show - 51 : TORINO - Gli Spurs di Marco Belinelli aggravano la crisi di Golden State. San Antonio si impone 104-92 sui Warriors all'AT&T Center, per l'azzurro il bottino finale è di 12 punti in 24', il miglior ...

Basket - NBA : San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...