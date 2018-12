NBA | risultati della notte | Doncic fa la stella e i Mavs vincono con i Blazers | Boylen

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA risultati - Gallinari trascinatore. E i Clippers passano a New Orleans : New Orleans-Los Angeles Clippers 126-129 Dopo il passo falso di Dallas, i Clippers tornano in carreggiata nel difficile 'back to back' di New Orleans. Al termine di una gara divertente nella quale gli ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

Risultati NBA – Sorridono Warriors e Cavaliers - bene Gallinari nella notte italiana : Vittorie per Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, bene Gallinari: tutti i Risultati della notte NBA Il basket americano regala sempre tanto spettacolo, come quello andato in scena nella notte italiana. Tante le sfide di NBA che hanno tenuto svegli tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Splendida vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Detroit Piston, per 83-110. Adams ha trascinato al successo la sua squadra, con ...

NBA - i risultati della notte : Golden State vince in trasferta - Houston no : Atlanta Hawks-Golden State Warriors 111-128 Non poteva esserci trasferta migliore per tornare a sorridere lontano da casa. Lo sapevano bene gli Warriors, giunti ad Atlanta avendo sul groppone ben sei ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia batte Memphis - Davis e Wade firmano le vittorie di Pelicans e Heat : Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95 Ben Simmons e Jimmy Butler saranno anche " fratelli di fascetta " per il loro impegno difensivo, ma non è che in attacco abbiano smesso di fare il loro ...

Risultati NBA : guizzo playoff per Mavs - Lakers e Spurs - i ‘nuovi’ Sixers continuano a vincere : Risultati NBA, Los Angeles Lakers di LeBron James vincono e convincono allo Staples contro Phoenix, male invece i Jazz Risultati NBA, notte americana ricca di appuntamenti. I Los Angeles Lakers di LeBron James sembrano aver ingranato le marce alte, vincendo in casa contro i Suns e portandosi a 14-9 in stagione, record niente male al momento. 120-96 contro Phoenix, una gara senza storia grazie ad un secondo quarto da 40-15, 23 per LeBron, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

Risultati NBA – Durant - Curry e Thompson non bastano agli Warriors - Rockets show nella notte italiana : Golden State ko, sorridono Houston Rockets e Toronto Raptors: i Risultati delle partite di NBA della notte Un sabato sera ricco di spettacolo sui parquet americani tra giocate da urlo e sorprese. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Detroit Pistons e Golden State Warriors: i padroni di casa hanno mandato al tappeto i campioni in carica per 111-102. Il terzetto Durant, Curry e Thompson, andati a referto rispettivamente con 28, 27 e 21 ...

NBA - risultati della notte : New York sorprende Milwaukee al supplementare - Boston e Toronto vincono in trasferta : New York Knicks-Milwaukee Bucks 136-134 OT Sembrava tutto fatto per i Milwaukee Bucks nel secondo tempo: nel terzo quarto un parziale di 17-0 aveva permesso loro di prendere il controllo della partita,...