NBA – Doncic | che talento! Eleganza nei movimenti | poi una tripla pazzesca | il difensore

Basket - NBA : Doncic re di Dallas Chicago ancora k.o. : Luka Doncic continua a incantare: i suoi 21 punti, con la ciliegina della tripla decisiva che spezza le gambe ai Blazers, fanno volare Dallas. I texani si godono il gioiellino sloveno mentre strappano ...

NBA - risultati della notte : Doncic fa la stella e i Mavs vincono con i Blazers - Boylen perde la prima con Chicago : Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 111-102 Non vi sarete dimenticati di Luka Doncic, vero? Dopo aver saltato la partita precedente contro gli L.A. Clippers, il candidato principale al premio di ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...

NBA - LeBron James distrugge il peggior Doncic dell'anno : Dallas ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-103 Dallas arriva allo Staples Center cavalcando una striscia di tre vittorie consecutive, all'ottavo posto della Western Conference. Settimi, con soltanto due ...

Il grande inizio di Luka Doncic in NBA : Un diciannovenne sloveno che aveva fatto sfracelli nel basket in Europa sta facendo sfracelli anche nel suo primo anno in America, convincendo anche i più scettici

NBA - "Halleluka" : l'America impazzisce per la canzone su Luka Doncic : Basta poco, a volte, per diventare degli idoli di culto. Con il suo gioco pieno di tiri impossibili e passaggi spettacolari, Luka Doncic ha già cominciato a fare proseliti anche negli Stati Uniti, ...

NBA - Westbrook : tripla doppia storica. Doncic fa sognare i Mavericks : Russell Westbrook compie l'ennesimo passo nella storia della Nba. Quella messa a referto nella vittoria dei suoi Thunder sui Cavaliers è la tripla doppia numero 107 in carriera raggiungendo Jason Kidd ...

NBA - la stella di Doncic inizia a brillare : che show nella notte “in faccia” ad Harden [VIDEO] : Luka Doncic ha giocato una gara sontuosa questa notte contro Harden ed i suoi Houston Rockets, vittoria importante per Dallas ed il suo rookie Luka Doncic si sta pian piano prendendo l’NBA. Da rookie è davvero difficile farsi rispettare, sopratutto se sei un pallido sloveno alla prima esperienza negli States. Doncic però non è un ragazzo normale, è precoce in tutto ciò che fa ed anche nell’ambientarsi nel campionato più ...

NBA - il rookie Doncic ed il “trattamento” speciale dei Celtics : Brown lo abbatte! [VIDEO] : Luka Doncic trattato non certo con i guanti dai Celtics che hanno provato ad innervosire il rookie senza però riuscire nell’intento Luka Doncic ha fatto ammattire i Celtics questa notte, nella vittoria di Dallas sul parquet di casa contro Boston. Il rookie nella NBA ha bisogno di un po’ di tempo per acquisire il giusto status, sarà così anche per Doncic nonostante si stia imponendo sin da subito come uno dei migliori giovani ...

E poi Luka Doncic decise di battere gli Warriors - e farsi conoscere dalla NBA - : Certo, questo è diverso: adesso sono in NBA, la miglior lega di pallacanestro del mondo". All'apparenza però, nulla sembra avergli fatto cambiare la sicurezza nell'approccio, anche quando si è ...

NBA - Gallinari show : 28 punti - Nets k.o.! E super Doncic abbatte GSW : Brooklyn- Los Angeles Clippers 119-127 Il miglior Danilo Gallinari della stagione trascina i Clippers al successo sui Nets. La squadra di LA recupera un passivo di 15 lunghezze, cambia marcia nell'...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Novembre) : Luka Doncic guida i Mavs - Portland ferma i Bucks - prosegue la crisi di Suns e Wizards : Solamente quattro match si sono disputati nella nottata NBA, ma non sono certo passati inosservati. I Portland Trail Blazers, per esempio, rifilano la seconda sconfitta stagionale ai Milwaukee Bucks, confermandosi una realtà della Western Conference, mentre vincono in casa Dallas Mavericks e Charlotte Hornets ed i Brooklyn Nets passano sul parquet dei Phoenix Suns. Il match più “nobile” della nottata NBA si è giocato al Moda Centre ...