Nba | crollano gli Spurs di Belinelli

Nba - Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 105-109 : LeBron James torna e vince - i Cavs crollano nel finale : Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 105-109 I Cleveland Cavaliers, proprietari del peggior record della NBA, non hanno molte occasioni per rendersi protagonisti in questa stagione. Una di esse era ...

Risultati Nba : duro -30 per Minnesota - crollano Sixers e Lakers - risorgono invece gli Wizards : NBA, sconfitte cocenti per Sixers e Lakers, così come per Minnesota che ha preso un -30 durissimo da Portland NBA, sei le gare della notte americana, senza tener conto della vittoria dei Bucks sui Kings della serata di ieri. I Los Angeles Lakers non riescono proprio a prendere un ritmo decente, la squadra di LeBron e soci è caduta sul parquet di casa contro i Raptors dopo la vittoria con Portland, 107-121 il finale. 18 punti per James, ...