Nato,Usa-Russia:parole da Guerra Fredda

Se il trattato sui missili nucleari a medio raggio (Inf) dovesse venir meno, lapotrebbe dispiegare missili a medio raggio a Cuba o in qualche altro Paese dell'America Latina. A lanciare la notizia l'Agenzia Stampa Italia, confermata, rievocando fantasmi da,dall'agenzia russa Interfax che cita esperti militari russi. Mosca potrebbe fare un passo avanti e concludere un nuovo accordo con i Paesi Ue. Al verticeil segretario di Stato Usa Pompeo minaccia: "Mosca non rispetta patto?Noi fuori in 60 giorni".(Di mercoledì 5 dicembre 2018)