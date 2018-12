Nata dall' utero di una donatrice deceduta | è la prima volta nella storia

Uccisa con una pistola dalla ex del compagno mentre fa l’albero di Natale : Lisa aveva 26 anni : Lisa Vilate Williams, 26 anni, è stata Uccisa con un colpo di arma da fuoco da Chelsea Cook, insegnante 34enne, con un colpo di pistola mentre faceva l'albero di Natale a casa sua e davanti ai suoi gemelli di 3 anni. L'assassina era gelosa della relazione della vittima con l'ex marito. Ma la tragedia era prevedibile: ecco perché.Continua a leggere

Parte in grande la nuova stagione invernale a Pila (AO) : dallo sci all’accensione dell’albero di Natale : Venerdì 7 dicembre Parte la stagione invernale 2018-19 di Pila. La neve è arrivata, le piste sono in preparazione e per sapere quali saranno subito praticabili bisogna attendere giovedì 6. Di sicuro sabato 8 a Pila è grande festa per l’accensione dell’albero di Natale, per festeggiare assieme l’inizio del nuovo inverno. Quest’anno la musica avrà uno spazio speciale col dj set di Ema Stokholma, la dj di Radio RAI. A partire dalle ore 17.00 in ...

Grande Fratello Vip - semifinale soporifera come l’intera edizione. Giulia Salemi “colpevole” di aver parlato con sua mamma fuori dalla Casa viene elimiNata : Alle 23 la regia inquadra un figurante in studio che annoiato sbadiglia, simbolo di una semifinale soporifera e di una edizione davvero deludente che si avvia alla conclusione, scevra di dinamiche ma soprattutto di vip. In assenza di idee nel mirino finisce Giulia Salemi, colpevole di aver parlato in persiano con sua mamma Fariba nell’ultima puntata e di aver dunque ricevuto indicazioni dall’esterno, cosa vietata dal regolamento. La ...

Lory Del Santo : elimiNata dalla Casa - sconfitta dalla Mazza : Lory Del Santo è la prima eliminata del GF Vip 3 di questa sera. In modo del tutto inspiegabile la regista ha perso al televoto contro Benedetta Mazza, anche se si spera in uno dei tanti scherzi degli autori. Lory Del Santo rimane una delle grandi protagoniste di questa terza edizione. Soprattutto per non aver strumentalizzato il suo dolore per via della perdita del figlio Loren.Lory Del Santo battuta da Benedetta Mazza?I fan della storica ...

Natale a Bologna con L’anno che verrà di Lucio Dalla - le parole della canzone illuminano Via D’Azeglio : Il Natale a Bologna con L'anno che verrà di Lucio Dalla diventa speciale con i versi di una delle canzoni più celebri dell'artista emiliano che campeggiano in questi giorni nella sua Via D'Azeglio. Le luminarie di Via D'Azeglio, per le quali la Fondazione ha già avuto modo di ringraziare, si sono accese nella serata del 1° dicembre e hanno così anticipato l'atmosfera di Natale che del capoluogo emiliano. L'accensione delle luci è ...

Dalla torre Galfa alla Galleria : così Natale illumina Milano : Se c'è ancora qualcuno che considera Milano una città affogata tra le indefinite tonalità del grigio, provate a suggerirgli, in questi giorni, di fare due passi in giro. Basteranno poche tappe per ...

GiorNata per disabilità - Italia impreparata. Dall’Osservatorio dimenticato al Dopo di noi realizzato solo in 4 Regioni : Un Osservatorio nazionale sulla disabilità che esiste dal 2009 e che praticamente non viene quasi mai convocato. Una legge sul Dopo di noi, unico fondo che aiuta i disabili Dopo la morte dei genitori, che è stata azzoppata economicamente e realizzato per il momento solo in quattro Regioni. Non da ultimo, un ministero senza portafoglio da cui si attendono risultati concreti. L’Italia festeggia (si fa per dire) la Giornata internazionale ...

Via Gesù dalla canzone di Natale : alunna veneta protesta - ripristiNata versione originale : Il Natale sta per arrivare e nelle scuole italiane fervono i preparativi in vista delle recite caratterizzate dalle canzoncine tipiche di tale festività. Alcune maestre di una scuola elementare di Riviera del Brenta, paesino situato tra le province di Padova e Venezia, avevano deciso di eliminare Gesù dalla canzone del Natale per non urtare la sensibilità degli alunni non cattolici. Una bambina di 10 anni, che frequenta la quinta elementare, si ...

Salmo fermato dalla Polizia - provava ad entrare in una fabbrica abbandoNata : 'Colpa mia' : Quello di Salmo è sicuramente uno dei nomi d'arte più citati dalle grandi testate giornalistiche negli ultimi tempi. Complice la polemica, tutt'ora in atto, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini – conseguente ad alcune dichiarazioni del rapper, che aveva voluto prendere nettamente le distanze dalle politiche dell'attuale Governo in materia di immigrazione e accoglienza – l'autore di 'Playlist' ha avuto nell'ultimo mese un esposizione ...

GIORNata MONDIALE DELL'AIDS/ Tutte le false credenze sull'Hiv smontate dall'Istituto Superiore di Sanità - IlSussidiario.net : GIORNATA MONDIALE DELL'AIDS: l'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tutte le false credenze sul virus smontate.

Serie BKT 14esima giorNata terza sconfitta consecutiva (ottava dall’inizio della stagione) del Crotone che scivola nei play-out : Cremonese 1 Crotone 0 Marcatori: Boultam 74° Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Mogos, Claiton, Terranova, Migliore, Castagnetti (Boultam), Piccolo, Arini,

#Separazione : quando la casa viene assegNata al figlio e i genitori si alternano equamente. Dalla realtà al decreto Pillon : In caso di separazione la bigenitorialità perfetta è quella che vede i figli assegnatari della casa coniugale e i due genitori che si alternano all’0interno, una settimana o due per uno. Non più quindi il figlio pacco postale. sballottolato da una casa all’altra tra weekend, giorno della settimana e vita ordinaria, ma una sola casa, la sua e i due genitori che vivono con lui alternativamente. Un modo anche per dividere equamente ...

Via il nome di Gesù dalla canzone di Natale - Salvini : 'Maestre inqualificabili - giù le mani dalle tradizioni' : 'Giù le mani dalle nostre tradizioni'. Matteo Salvini interviene sul caso della scuola elementare di Riviera del Brenta , dove le maestre hanno chiesto agli allievi di omettere il nome di Gesù dalla ...