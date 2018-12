Napoli | nuovo raid degli incappucciati alla scuola De Nicola | indagini della Digos

La rivoluzione Iliad sbarca a Napoli : apre i battenti il nuovo Iliad Store : La rivoluzione Iliad arriva a Napoli con l'apertura in pieno centro del nuovo Iliad Store in via Toledo 103/104: grazie ai distributori Simbox è possibile acquistare la proprio offerta Iliad e ottenere assistenza in loco. L'articolo La rivoluzione Iliad sbarca a Napoli: apre i battenti il nuovo Iliad Store proviene da TuttoAndroid.

Napoli - nuovo raid a scuola : 'Questa è la vera emergenza' : 'Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa': questo il commento dell'assessore comunale di Napoli, Annamaria Palmieri, 'all'ennesimo furto - sottolinea una nota - all'...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Gomorra - da Napoli a Londra il nuovo volto del male nella quarta stagione : Esterno notte, ha appena smesso di piovere nella realtà e nella finzione Napoli vista dal Vomero brilla come una pietra preziosa: Genny e Azzurra insieme, solidali come mai, girano una delle ultime scene della dodicesima e ultima puntata della quarta serie di Gomorra, si scambiano baci appassionati e promesse e la notizia è che sono ancora vivi. Niente sangue, niente violenza - qualcuno dietro le quinte chiede 'ma ora la butta di ...

Napoli - nuovo sciame sismico - Borrelli : 'Necessità di completare i piani di evacuazione' : Una notizia che senza ombra di dubbio non farà molto piacere a coloro i quali sono residenti nella zona di Napoli, in particolare chi si trova nelle vicinanze dell'area limitrofa al Vesuvio, perché un nuovo sciame sismico è in corso da ieri sabato 1 dicembre. Se nei giorni scorsi è stato l'esperto ingegnere termo-fluidodinamico Flavio Dobran a far preoccupare un po' su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri riguardanti il Vesuvio, ...

Juventus - Napoli - Inter e Milan sul nuovo Koulibaly (rumors) : È sfida di mercato tra Juventus, Napoli, Inter e Milan per quel che viene definito dai principali osservatori di mercato "il nuovo Koulibaly", un diamante grezzo tatticamente e straripante sul piano atletico. Nato anche lui in Francia, come il franco-senegalese del Napoli, Todibo ha mostrato - sin dal suo esordio nella massima serie del campionato francese - qualità tecnico-tattiche individuali tali da attirare su di sé l'Interesse dei ...

Napoli - nuovo sgombero ai Camaldoli - tensione alle stelle - due agenti feriti : Altissima tensione questa mattina a Napoli nella zona collinare per l'esecuzione di uno sgombero di due villette e un capannone abusivo. Sul posto un ingente servizio di ordine pubblico...

Benitez : 'Napoli nel mio cuore - Inter competitiva. Io di nuovo in Italia? Non si sa mai...' : Non è vero che all'Inter me ne andai per colpa della vecchia guardia' Interessante Intervista concessa da Rafa Benitez alla Gazzetta dello Sport . Tanti i temi toccati dall' ex allenatore tra le ...

Napoli - lo storico cimitero delle 366 fosse rischia di essere 'cancellato' da un nuovo palazzo : Fu il vanto della Napoli settecentesca di Ferdinando IV, un cimitero destinato ai poveri, disegnato da Ferdinando Fuga, con una struttura ancora unica al mondo: 366 fosse, una per ogni giorno dell'...

Napoli-Chievo - arbitra Chiffi : nuovo incrocio dopo quattro anni e mezzo : Un solo precedente Napoli-Chievo sarà arbitrata da Daniele Chiffi. Il 33enne arbitro padovano è al secondo inctocio nella sua carriera con la squadra azzurra, l’unico precedente risale al maggio 2014. Alla 38esima e ultima giornata, il Napoli vinse per 5-2 in casa della Sampdoria. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Fiorito e Galetto; quarto uomo Sacchi, al Var Nasca e Costanzo. L'articolo Napoli-Chievo, arbitra Chiffi: ...

Paliotto è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli : Rossella Paliotto è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli. Eletta all'unanimità, quella di Paliotto, prima donna alla guida dell'ente, era l'unica candidatura ai vertici della ...