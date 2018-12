Muore in auto | dopo aver accompagnato il figlio a scuola

Gara tra auto a Pozzuoli : Muore netturbino - arrestato 21enne : I militari della Radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato un 21enne che gareggiando in auto contro un coetaneo ha provocato la morte di un uomo che stava andando al lavoro. A bordo dell'auto, con il ...

Bologna - incidente mortale in auto : Marco Muore a soli 31 anni : L'ennesima tragedia verificatasi per le strade del nostro territorio. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Bologna, precisamente sulla provinciale Palata, all'altezza di Crevalcore, piccolo comune emiliano. La vittima, Marco Mele, un giovane di appena trentuno anni che, secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, è morto dopo aver perso il controllo della propria vettura senza riuscire purtroppo a salvarsi. L'uomo avrebbe ...

Monsano. Auto contro un albero - il motore schizza sul sedile : Andrea Muore a 37 anni : La vittima è Andrea Sarnese, 37enne di Avellino domiciliato in provincia di Ancona. La sua Fiat 500 si è completamente accartocciata contro un alberto sulla statale tra Jesi e Monsano. Un malore, un colpo di sonno o una distrazione fatale alla base del dramma.Continua a leggere

Il motore finisce sul sedile : Muore schiacciato nell'abitacolo della sua auto : di Talita Frezzi MONSANO - La salma di Andrea Sarnese, il 37enne di Avellino domiciliato a Monsano vittima di un terribile incidente stradale domenica verso le 20.20 lungo la Sp76 all'altezza di via ...

Tragico incidente nel bellunese : conducente dell’auto Muore trafitto dal guardrail : Drammatico incidente nel bellunese: un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guardrail: proprio la protezione a bordo strada ha trafitto il veicolo e il suo conducente, per cui non c'è stato nulla da fare nonostante un intervento di urgenza che si è però rivelato vano.Continua a leggere

Reggio Emilia - in sei in auto finiscono in un dirupo : Sergio Muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere

Reggo Emilia - in sei in auto finiscono in un dirupo : Sergio Muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere

Auto in un dirupo all'alba : Muore un 25enne - altri 5 ragazzi gravissimi : Tragico incidente a Castellarano, nel Reggiano, alle 5 di stamani. Una Ford Fiesta con sei ragazzi a bordo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada in un dirupo,...

Auto in un dirupo all'alba : Muore un 25enne - altri 5 ragazzi gravissimi : Tragico incidente a Castellarano , nel Reggiano, alle 5 di stamani. Una Ford Fiesta con sei ragazzi a bordo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada in un dirupo, facendo ...

Dramma sull’A6 : a piedi in autostrada - giovane Muore travolto da auto e camion : Incidente stradale giovedì sera sull’autostrada A6 Savona-Torino tra i caselli di Millesimo e Altare. Un giovane di origini brasiliane è morto investito da diverse auto e un mezzo pesante. Al lavoro per ricostruire l’accaduto polizia stradale e scientifica. Ancora da chiarire perché l’uomo stesse percorrendo a piedi quel tratto di autostrada.Continua a leggere

25enne Muore investito in autostrada : ANSA, - SAVONA, 30 NOV - Un giovane di 25 anni, Jhonat Cristian Silva Nascimento, originario di Cabo de Santo Agostinho in Brasile ma fino a due mesi fa residente a Carcare, nel Savonese, è morto ieri ...

Auto in panne sull'A1 - figlio di 30 anni scende e Muore travolto da un tir. Ferita la mamma nel tentativo di salvarlo : Dramma sulla A1 ieri giovedì sera poco dopo le 22. L'Auto con una famiglia di Roma a bordo è in panne e accosta sulla corsia di emergenza. Il figlio, un ragazzo di 30 anni con...

Calabria : un 53enne Muore schiacciato da un trattore - anziano travolto e ucciso da un'auto : Un agricoltore è deceduto in Calabria dopo essere stato travolto dal suo mezzo agricolo. L'uomo, stava lavorando nei pressi di un terreno quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118. Nella giornata di ieri, sempre in Calabria, un anziano è stato invece travolto ed ucciso da ...

Ascoli - auto finisce in un fossato : Antonio Muore a 42 anni intrappolato tra le lamiere : Antonio Zeffire, 42enne residente a Monteprandone ma di orgine pugliese, è morto intrappolato tra le lamiere della sua auto: dopo averne perso il controllo, per cause ancora da chiarire, è finito nel canale di raccolta delle acque dalle sponde in cemento armato che si trova al centro di una rotatoria. Lascia la moglie e tre figli.Continua a leggere