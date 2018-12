MSI B450 Mortar - recensione

eurogamer

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Le postazioni da gioco o da lavoro in formati di ridotte dimensioni sono da sempre molto affascinanti, e negli ultimi anni estetica e stile hanno acquisito una crescente importanza, vuoi per i nuovi processi produttivi, vuoi per una visibilità delle componenti più diffusa tra il pubblico. Sappiamo bene però che la ricerca di un minore ingombro deve accettare il fatto di scontrarsi con diversi compromessi in termini prestazionali e di espandibilità. Molti produttori di hardware per fortuna stanno proponendo soluzioni che cercano di evitarli ed MSI, con la solita grande attenzione al mercato di noi appassionati videogiocatori, vuole porsi come riferimento per le piattaforme Ryzen, altro grande fenomeno di questi tempi, con la scheda madre. Un gioiellino di forma quadrata che ospita chipset e socket di casa AMD adatti a chi cerca longevità e prestazioni, anche in overclocking, ...