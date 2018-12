MotoGP | la GP Commission approva modifiche importanti | la norma dei piloti “attivi”

oasport

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Non sono trascurabili le novità regolamentari che la GPhato nell’ultimo meeting. Cambiamenti che avranno delle conseguenzesullo sviluppo delle gare per cercare di risolvere le possibilità criticità emerse nella stagione corrente in tema di interruzioni e ripartenze, sostituzioni, allocazione di pneumatici da bagnato.Si è deciso di aumentare la disponibilità di gomme da bagnato, passando da 11 a 13 gomme, con sei anteriori e sette posteriori. Un mutamento questo che riguarda esclusivamente la. Nel caso poi di corsa interrotta, ipossono chiedere assistenza ai commissari per ripartire in sella alla propria moto, andando ad ampliare la definizione dei cosiddetti “attivi”. Non si prendono in considerazione solo i centauri ancora in pista ma anche quelli che stanno cercando di ripartire, di tornare sul tracciato oppure ...