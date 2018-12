MotoGp – Crutchlow tra passeggiate in bicicletta e test in dubbio : “non so se ce la faccio per Sepang! Non riesco a caricare la gamba” : Crutchlow tra terapia e mancato ottimismo, il britannico della LCR tra passeggiate in bicicletta e futuri test invernali in dubbio Periodo difficile per Cal Crutchlow: il pilota britannico della LCR sta piano piano recuperando dal brutto infortunio alla caviglia rimediato durante le prove libere del Gp dell’Australia che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Crutchlow è stato costretto a saltare il finale di stagione 2018 di ...

MotoGp – Lorenzo alla Honda - Crutchlow sincero : “non è molto veloce al momento - ma…” : Cal Crutchlow tra delusioni e motivazione: il britannico della LCR pronto a tornare in sella alla sua Honda. E su Jorge Lorenzo… Un finale di stagione amaro quello di Cal Crutchlow: il britannico della LCR ha dovuto saltare le ultime gare del Mondiale 2018 di MotoGp a causa dell’infortunio alla caviglia procuratosi nel weekend di gara del Gp d’Australia. Il pilota britannico è però motivato a tornare più in forma che mai ...

MotoGp - Crutchlow salta anche il Gp di Valencia : ROMA - Forfait per Cal Crutchlow anche l'ultimo appuntamento della MotoGp, a Valencia. Il britannico, reduce da un doppio intervento chirurgico alla caviglia rotta, ha rinunciato a correre anche il Gp ...

MotoGp - Crutchlow non ci sarà a Valencia : il sostituto sarà Bradl : Cal Crutchlow salterà il Gp di Valencia, si conclude dunque ai box il 2018 del pilota della LCR Honda Castrol Niente da fare per Cal Crutchlow e la sua LCR Honda Castrol, l’annata in MotoGp si conclude qui per il pilota che salterà il Gp di Valencia, ultimo della stagione. L’infortunio alla caviglia occorso durante le FP2 a Phillip Island, non è stato ancora smaltito e dunque si opererà ad un cambio di guida in vista ...

MotoGp - nuova operazione per Cal Crutchlow : le ultime sulle condizioni del pilota inglese : Il pilota della Honda LCR è stato sottoposto ad una nuova operazione alla caviglia per attenuarne il gonfiore Cal Crtuchlow è finito di nuovo sotto i ferri, subendo la seconda operazione nel giro di una settimana. Dopo l’intervento per ridurre la frattura alla tibia infortunata nelle libere del Gp d’Australia, l’inglese si è sottoposto ad un’altra operazione alla caviglia, con l’intento di attenuarne il ...

MotoGp – Il team LCR al fianco di Cal Crutchlow : il pilota circondato da tutta la sua squadra in ospedale : Cal Crutchlow circondato dall’affetto del team LCR: il pilota inglese costretto in un letto d’ospedale dopo l’incidente rimediato a Phillip Island Cal Crutchlow, dopo aver rimediato la frattura del malleolo e della caviglia durante le libere del Gp d’Australia, è stato operato presso l’ospedale di Melbourne. Il pilota inglese, che è stato raggiunto dalla moglie Lucy a seguito dell’incidente, si dovrà ...

MotoGp - la Honda LCR ufficializza il sostituto di Crutchlow : sarà Bradl a sostituire Cal nel Gp della Malesia : La Honda LCR ha ufficializzato la sostituzione di Cal Crutchlow con Stefan Bradl in occasione del Gp della Malesia sarà Stefan Bradl a sostituire Cal Crutchlow in occasione del Gp della Malesia, ...

GP Australia. Da Crutchlow a Lorenzo - quanti piloti infortunati in MotoGp : una frattura complessa alla caviglia destra con tre rime di frattura, cioè rotta in tre punti, quella che mette k.o. Cal Crutchlow fino alla fine di questa stagione. Il pilota della Honda è caduto ...

MotoGp – Crutchlow operato a Melbourne - ma dovrà tornare sotto i ferri. Ritorno in moto solo nel 2019? : Che batosta per Cal Crutchlow: il britannico della LCR già operato a Melbourne, ma non è finita qua! Un weekend amarissimo, quello dell’Australia, per Cal Crutchlow. A causa di una terribile caduta, avvenuta ieri durante le prove libere, il britannico della LCR è stato costretto a dire addio al weekend di gara australiano, ma anche al resto della stagione 2018 di motoGp. Una terribile frattura bimalleolare e della parte anteriore ...

MotoGp – Crutchlow si fa male in Australia - la moglie lo raggiunge ‘al volo’ : il messaggio social di Lucy : Brutta caduta per Cal Crutchlow a Philipp Island, la moglie del pilota vola da lui in Australia: il messaggio di Lucy sui social Nella caduta di questa mattina, Cal Crutchlow ha rimediato tre fratture alla gamba destra che hanno interessato la tibia del pilota e i suoi due malleoli. L’inglese ha subito un intervento a Melbourne e per questo si è reso necessario l’arrivo della moglie Lucy in Australia. Dopo aver appreso la ...

MotoGp - GP Australia 2018 : frattura alla caviglia destra per Cal Crutchlow. Weekend già finito per il pilota della LCR Honda : Lo si era intuito dalla reazione poco dopo la caduta che non si trattava di un colpo di poco conto, quello ricevuto dal britannico Cal Crutchlow, pilota della LCR Honda, finito a terra nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro, scivolato rovinosamente in curva-1, ha riportato la frattura della caviglia destra (come riporta gpone.com) e dovrà essere operato. Difficile ...

MotoGp - Australia : frattura alla gamba per Crutchlow - stagione finita : PHILLIP ISLAND - stagione finita per Cal Crutchlow. Il pilota LCR Honda Castrol è stato protagonista di una brutta c

MotoGp - Australia : stagione finita per Crutchlow - frattura alla gamba : PHILLIP ISLAND - stagione finita per Cal Crutchlow. Il pilota LCR Honda Castrol è stato protagonista di una brutta caduta nelle seconde libere del Gran Premio di Australia. L'uscita di pista ad ...

MotoGp – Stagione terminata per Crutchlow : dopo l’intervento alla gamba previsto un lungo stop : Cal Crutchlow cade durante le Fp2 del Gp d’Australia e rimedia una frattura molto complessa, il dottore Michele Zasa parla di un difficile recupero prima della fine della Stagione 2018 dopo le varie fratture rimediate prima ad Aragon e poi a Buriram da Jorge Lorenzo, anche un altro pilota è fuori dal prossimo appuntamento di MotoGp a causa di una spaventosa caduta che gli ha causato un brutto infortunio. Stiamo parlando di Cal ...