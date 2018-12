ilnapolista

: Montella contro Gattuso: «Il mio Milan stava bene fisicamente» - SSCNapoliNews : Montella contro Gattuso: «Il mio Milan stava bene fisicamente» - napolista : Montella contro Gattuso: «Il mio Milan stava bene fisicamente». - GimmyGhermandi : @shield_teo Fai i nomi dei dirigenti..perché la realtà è che parli di Mirabelli e Montella e nn lo dici.Montella ha… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) “Sfido chiunque a un confronto pubblico” Intervista non proprio soft di Vincenzoalla Gazzetta dello Sport (ha parlato anche al Corriere della Sera). L’ex allenatore die Siviglia torna sulla parole diquando si insediò sulla panchina rossonera.dichiara che connon si sono mai sentiti. E specifica: «Ho solo voluto dirgli chesbagliando a insistere sulla preparazione atletica nelle sue interviste, siesagerando su un aspetto che mi tocca profondamente. Lui sta facendoma non è giusto toccare le mie competenze».sottolinea che ha cinque-sei anni di esperienza in più di Serie A, «penso di avere conoscenze maggiori di chi dice certe cose: dati alla mano sfido chiunque in un confronto pubblico sul tema. Un conto è quanto corri, un altro l’intensità che ci metti».“Non gioisco per le disgrazie ...