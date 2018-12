Montella a Gattuso e Mirabelli | ' Dovevo lasciare prima il Milan | su Kalinic'

calciomercato

: #Montella: “#Gattuso ha sbagliato! #Abbiati? Facevo bene a non fidarmi” - MilanLiveIT : #Montella: “#Gattuso ha sbagliato! #Abbiati? Facevo bene a non fidarmi” - flayyylmao : RT @Gazzetta_it: #Milan, parla #Montella: '#Gattuso, hai sbagliato, sulla preparazione atletica ti sfido al confronto' -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Le verità di Vincenzo. L'ex allenatore delha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Sarei dovuto andare via dopo la Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus, i dirigenti non avevano più fiducia in me da tempo. Il mio errore più grave fu assecondare la società nel creare ...