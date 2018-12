Modric stoccata a Ronaldo? “Hanno capito che non contano solo i gol”

serieanews

: Real Madrid, Perez e la stoccata a CR7: 'Pallone d'Oro? Modric lo ha meritato più di tutti' -… - ItaSportPress : Real Madrid, Perez e la stoccata a CR7: 'Pallone d'Oro? Modric lo ha meritato più di tutti' -… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)- Luka, fresco vincitore del Pallone d’Oro, intervistato ai microfoni di “GQ“, ha colto l’occasione per evidenziare tutta la sua gioia e felicità per il traguardo raggiunto. Un trofeo personale figlio di una grande stagione, coronata con la vittoria della Champions League e con la finale di Coppa del Mondo, poi persa contro …L'articolo? “Hannoche noni gol” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....