Modica | arrestato truffatore seriale di anziani

Modica - ruba al supermercato : arrestato 27enne : Furto aggravato in un supermercato in corso Sandro Pertini. E' con questa accusa che i carabinieri di Modica hanno arrestato un 27enne Modicano.

Furto e rapina a Modica : arrestato magrebino : Furto e rapina in pochi giorni in via carlo Papa a Modica. arrestato dalla Polizia di Stato un magrebino, pregiudicato,residente a Ragusa.

Modicano in trasferta a Scicli per spacciare : arrestato : Un Modicano in trasferta a Scicli è stato arrestato dai carabinieri perchè trovato in possesso di un cellophane contenente 50 grammi di hashish.

Violenza sessuale su due minori : straniero arrestato a Modica : La vicenda trae origine dalle accurate indagini svolte da personale del Commissariato di Modica unitamente a quello della Squadra Mobile di Ragusa, svoltesi nel 2014 su segnalazione di due genitori di ...

Modica - palpeggiava alunna : arrestato collaboratore scolastico : Un collaboratore scolastico di un Istituto scolastico Modicano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Modica per violenza aggravata.

Baby spacciatore arrestato a Modica : Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un Baby spacciatore.