Miriam Leone agli uomini bisogna dire no

people24.myblog

: La stupenda Miriam Leone dice di non praticare sport. Lo vedete che allora fa bene? Lo dico da sempre. ?? - VivInterNews : La stupenda Miriam Leone dice di non praticare sport. Lo vedete che allora fa bene? Lo dico da sempre. ?? - SilviaCantoia : RT @Radio105: Al cinema dal 13 dicembre c'è #iltestimoneinvisibile ?? con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone ???? Le foto con @Tony_Severo e @R… - ilmessaggeroit : #miriam leone: «No significa no, gli uomini devono capirlo» -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)in un’intervista rilasciata al settimanale “Grazia”, ripercorre la sua carriera di attrice e dei 10 anni passati dalla vittoria a Miss Italia. «Avevo 23 anni e non ero una bambina, anzi possoche ero la zia delle altre ragazze, e la mia vita è cambiata in un modo che fatico ancora a decifrare. Sono andata pensando: io lo so dentro di me che cosa voglio fare, e questa può essere una carta da giocare per emanciparmi e per andare via da questa realtà in cui stavo seduta davanti al mare a guardare l’orizzonte e aspettavo che succedesse qualcosa. Studiavo Lettere all’università, ma non sapevo che cosa avrei fatto della mia vita, ero senza futuro», racconta. A partire dal caso Harvey Weinstein, il produttore accusato di molestie, il mondo del cinema è stato scosso da una serie di vicende che hanno coinvolto anche l’Italia, sulle quali l’attrice 33enne ha un’idea precisa: «Io ...