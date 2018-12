Minorenni schiave | vittima anche incinta

Minorenni schiave a Foggia : costrette a prostituirsi e a vendere i propri figli : Volevano vendere per 28 mila euro il bambino che portava in grembo una delle Minorenni romene ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi a Foggia. Emerge dall'indagine della magistratura barese ordinaria e minorile che ha portato oggi all'esecuzione di sei fermi nei confronti di un nucleo familiare di romeni, residenti nel campo rom di via San Severo a Foggia. Una delle persone finite oggi in carcere avrebbe proposto agli altri "la ...