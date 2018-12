Minorenni rom segregate e costrette a prostituirsi anche durante la gravidanza | 6 arresti

Roma : aggressione e rapina contro Minorenni - custodia cautelare per 20enne : Roma – rapina aggravata. Questo il reato di cui dovra’ rispondere un 20enne , cittadino straniero. E’ il 5 luglio scorso quando il giovane, insieme a 4 amici, ha accerchiato 3 ragazzi minorenni , portandoli in una strada scarsamente illuminata e li’, ad uno di loro, minacciandolo con un oggetto appuntito, ha iniziato a frugargli nelle tasche. Le altre vittime, intanto, sono state bloccate con le spalle al muro dai suoi ...

Escort - a Roma più che a Milano : 'Tra i nostri clienti giudici e politici' e Minorenni : Le Escort praticano il cosiddetto mestiere più antico del mondo ma, a differenza del passato, ora posso trovare i clienti facilmente tramite internet o App specifiche. Tra i clienti delle prostitute, come da loro affermato, spesso si trovano minorenni , politici e magistrati; in molti chiedono di avere un rapporto senza l'uso di precauzioni. Queste sono solo alcune delle informazioni scoperte da un'inchiesta del quotidiano Il Giornale. Escort , a ...

Auschwitz - 3 Minorenni fanno saluto romano : si scatena la polemica : Foto shock postata su Instagram, nella quale si vedono tre giovani ragazze fare il saluto romano di fronte all"ingresso del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.L"immagine, diffusa sul social network lo scorso martedì, ha subito scatenato una polemica enorme, tanto che in poco tempo è stata rimossa dalle stesse autrici. Troppo tardi, tuttavia. Oramai lo scatto si è diffuso in rete e le conseguenze per le adolescenti potrebbero essere ...