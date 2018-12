Minniti ritira la candidatura alle primarie Pd

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Marcoha deciso che no, così non si può andare da nessuna parte, lui molla. La decisione arriva dopo una giornata di incontri e, soprattutto, di riflessione con i fedelissimi. "Non voglio fare la fine di Cuperlo e Orlando – ha confidato l'ex ministro ai suoi – se mi devo candidare per prendere il 20%, meglio lasciar perdere".Un incontro pomeridiano con Luca Lotti e Lorenzo Guerini non ha cambiato le cose, così come la proposta di un documento sottoscritto da parlamentari e dirigenti di area renziana per confermare il loro sostegno. La rottura, anche personale, trae l'ex premier è apparsa ormai a tutti insanabile.L'ex ministro voleva chiudere al più presto la questione, rispondendo così all'ultimatum che gli è stato posto a metà giornata da Antonello Giacomelli: "Se oggi non ci sono fatti espliciti e ...