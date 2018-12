Milan | Vincenzo Montella e quella frecciatina a Gennaro Gattuso | ' Ho maggiori conoscenze

liberoquotidiano

: #Milan, Vincenzo #Montella parla del suo passato in rossonero - MaSport10 : #Milan, Vincenzo #Montella parla del suo passato in rossonero - RMCSportNetwork : Dalle 13 #Maracanà in compagnia della nostra coppia @marcopiccari1 ?? - @enzomarangio?? #Juve-#Inter, la situazione… - Lele070814 : RT @ATuttoMilan1899: Montella si lamenta delle critiche di Gattuso per quanto riguarda i suoi allenamenti. Vincenzino si è dimenticato che… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Anon sono andati giù i commenti impietosi di Rinosul periodo in cui l'Aeroplanino allenava il. Intervistato dalla Gazzetta dello sport,ha messo subito le cose in chiaro sulla rivalità scoppiata tra i due. In particolare dopo le critiche di Ringhio, che si lamentava di quanto 'non corressero' i giocatori sotto la guida ...