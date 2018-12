Milan | prime parole di Gazidis da ad rossonero | “riporteremo questo club in alto | un

Fox Circus - 52 ore non-stop di intrattenimento ed anteprime a Milano : Dal 30 novembre al 2 dicembre a Milano arriva il FOX Circus, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per 3 giorni regalerà ai suoi fan l’esperienza di vivere e toccare con mano il mondo delle grandi serie TV in onda sui canali Fox in esclusiva su Sky. L’evento – a ingresso gratuito - si svolgerà presso gli spazi dell’hub creativo BASE (progetto di contaminazione culturale tra arti, ...

Serie A - Ancelotti nel segno di Sarri : già 10 punti in rimonta. Milan - quanti punti persi nelle prime 12... : Pausa delle Nazionali. Sinonimo di riposo e riflessione per gli allenatori di A. Una decina di giorni per ricaricare le pile e tirare le somme di queste prime 12 uscite stagionali. C'è chi, come ...

Milan - Bakayoko : “Porto i rossoneri tra le prime quattro” : Il centrocampista francese del Milan Tiemoué Bakayoko ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione in rossonero, delle difficoltà iniziali, si era parlato addirittura di uno scambio di prestiti con la Roma, fino all’attuale consacrazione che ne fa l’uomo in più per il centrocampo di Gattuso per la seconda parte della stagione. -> […] L'articolo Milan, Bakayoko: “Porto i rossoneri tra le prime ...

Bonucci - ma cosa dici? “Al Milan non mi esprimevo al meglio perchè avevo già deciso di andar via” : Leonardo Bonucci ha parlato della sua annata in casa Milan, un’annata non certo esaltante per il centrale della Juventus “Questa estate c’è stata un’offerta dello United, ma quando mi è stato detto che c’era la possibilità di tornare a casa alla Juventus, ho smesso di ascoltare tutte le altre offerte. In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al meglio. Al Milan non ci sono riuscito, probabilmente perchè avevo ...

Ospiti e anteprime : cosa c'è da aspettarsi dalla Milan Games Week : Più spazio alla tecno-nostalgia e agli e-sport, oltre 30 anteprime per il mercato italiano e un'area di 35.000 metri quadrati. L'ottava edizione della Milan Games Week è pronta. Si terrà dal 5 al 7 ottobre a alla Fiera Milano Rho. È promossa da Aesvi, l'Associazione editori e sviluppatori di videogiochi italiana, e organizzato da Fandango Club. Ecco cosa troveranno gli appassionati del settore. Le ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Samaranch : “Milano-Cortina progetto interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione : La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001. Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma ...

