Milan | Montella | Gattuso hai sbagliato | sulla preparazione atletica ti sfido al

Montella a Gattuso e Mirabelli : 'Dovevo lasciare prima il Milan - su Kalinic...' : Le verità di Vincenzo Montella . L'ex allenatore del Milan ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Sarei dovuto andare via dopo la Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus, i dirigenti non avevano più fiducia in me da tempo. Il mio errore più grave fu assecondare la società nel creare ...

Milan - Montella ne ha per tutti : “la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo…” : Vincenzo Montella torna a parlare della sua avventura al Milan e si toglie qualche sassolino dAlla scarpa: dAlla fascia di capitano a Bonucci, passando per il mercato e qualche polemica sulla ‘gestione atletica’ della squadra, l’ex allenatore parla a ruota libera Guarda chi si rivede, o meglio, chi si ‘risente’. In tutti i sensi. Con il dente ancora un po’ avvelenato per come è finita la sua avventura al ...