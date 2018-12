Milan | Montella | “Fascia a Bonucci? Ecco chi l’ha deciso”

Montella contro Gattuso : «Il mio Milan stava bene fisicamente» : “Sfido chiunque a un confronto pubblico” Intervista non proprio soft di Vincenzo Montella alla Gazzetta dello Sport (ha parlato anche al Corriere della Sera). L’ex allenatore di Milan e Siviglia torna sulla parole di Gattuso quando si insediò sulla panchina rossonera. Montella dichiara che con Gattuso non si sono mai sentiti. E specifica: «Ho solo voluto dirgli che stava sbagliando a insistere sulla preparazione atletica nelle sue ...

Montella : "Avrei dovuto lasciare il Milan dopo il primo anno" : Vincenzo Montella è tornato a parlare della sua parentesi Milanista e lo ha fatto partendo da una cosa che non gli è andata giù: le critiche di Gattuso. "Non mi ha chiamato, ma mi feci vivo io dopo le ...

Milan - la versione di Montella un anno dopo l’esonero : “Gattuso ha sbagliato con me. Bonucci…” : Un anno dopo l’esonero che pose fine alla sua esperienza al Milan, l’ex allenatore dei rossoneri Montella si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla società e sul mercato. A cominciare dalle aspettative create dalla dirigenza, che dopo una campagna acquisti faraonica aveva parlato di obiettivi irraggiungibili a detta del tecnico campano: “Ho letto che già ...

Milan - Montella : "Gattuso hai sbagliato - sulla preparazione atletica ti sfido al confronto" : Vincenzo Montella dice la sua. A un anno dall'esonero sulla panchina del Milan, il tecnico campano si confessa in una intervista ad Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola oggi. Da Gattuso e le ...

Montella a Sky : 'Milan - dal calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Montella a Gattuso e Mirabelli : 'Dovevo lasciare prima il Milan - su Kalinic...' : Le verità di Vincenzo Montella . L'ex allenatore del Milan ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Sarei dovuto andare via dopo la Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus, i dirigenti non avevano più fiducia in me da tempo. Il mio errore più grave fu assecondare la società nel creare ...

Milan - Montella ne ha per tutti : 'la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo...' : Con il dente ancora un po' avvelenato per come è finita la sua avventura al Milan, Vincezo Montella è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero in un'intervista esclusiva a Sky Sport. L'ex ...

Montella in esclusiva a Sky : 'Milan - dal calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Milan - Montella ne ha per tutti : “la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo…” : Vincenzo Montella torna a parlare della sua avventura al Milan e si toglie qualche sassolino dAlla scarpa: dAlla fascia di capitano a Bonucci, passando per il mercato e qualche polemica sulla ‘gestione atletica’ della squadra, l’ex allenatore parla a ruota libera Guarda chi si rivede, o meglio, chi si ‘risente’. In tutti i sensi. Con il dente ancora un po’ avvelenato per come è finita la sua avventura al ...