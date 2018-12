Milan | approvato l’ingresso di Gazidis nel Cda

Milano. Approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS : Il Consiglio comunale ha Approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con 27 voti a favore su 38 votanti. Il

Milano 2030. Approvato il quadro economico per gli interventi in tre piazze : Portare le piazze al centro dei quartieri, rendendole più vivibili, verdi e decorose. È uno degli obiettivi di Milano 2030,

Casa Milan - Assemblea Soci terminata : approvato il bilancio 2017/18 : Oggi Rossoneri Sport ha fatto pervenire un'ulteriore lettera che ha confermato il consenso già espresso dell'utilizzo di 96 milioni per la copertura perdite. In seguito Scaroni ha avuto modo di ...

È cominciata a Casa Milan l'assemblea dei soci che approverà al 30 giugno 2018, chiusosi con un rosso di 126 milioni. Il Milan chiude il bilancio 2017-2018 in rosso di 126 milioni [IN AGGIORNAMENTO]

Olimpiadi Invernali 2026 : il CIO ha approvato la candidatura di Milano-Cortina. Le concorrenti saranno Calgary e Stoccolma : Il tanto sospirato “Si” è arrivato. La sessione del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Niente da fare per la turca Erzurum. E così, con il benestare del presidente del CIO Thomas Bach e la relazione positiva del vice presidente Antonio Samaranch junior, la corsa a Cinque Cerchi può avere ...

All'apertura della Borsa di Milano di venerdì lo FTSE MIB, il suo principale indice, è risultato il peggiore d'Europa registrando un calo del 2,5 per cento; il settore che ha perso di più è quello bancario, dove i titoli di alcuni istituti