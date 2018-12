Migranti | prefettura | Cpr Macomer si farà

Cremona - protestano davanti a Prefettura tolto il diritto all’accoglienza a 6 Migranti “Volevamo parlare - presi per criminali” : A Cremona sei migranti sono ‘nel limbo’: accoglienza revocata e allontanamento dalla struttura che li ospitava. Permesso di soggiorno non scaduto, quindi ancora richiedenti asilo. Ma sono spariti. “Sono quasi certamente nei pressi della struttura il Maremmano Bianco (in località Gabbioneta Binanuova, ndr), il centro di accoglienza straordinaria (Cas) in cui alloggiavano”, afferma Rosanna Ciaceri, referente della Consulta degli ...