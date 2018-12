Migranti - l'aut aut di Salvini : "Nuove regole o stop al piano Sophia" : Il ministro in audizione davanti al Comitato Schengen: "Negli ultimi sei mesi sbarchi diminuiti dell'83%"

Auto Migranti sbanda per evitare stop : 22.14 Un furgone di migranti nella zona di Monrupino,sul carso triestino,ai confini con la Slovenia, ha avuto un incidente andando a sbattere contro alcune Auto nel tentativo di sfuggire ad un controllo della polizia. Il bilancio è di almeno dieci migranti feriti dei quali alcuni in gravi condizioni,ora ricoverati in ospedale. I migranti erano stati portati a Trieste dai passeur, che accompagnano i migranti dalla Slovenia passando tra i boschi ...

Monrupino - furgone di passeur con 18 Migranti contro alcune auto : 16 feriti - uno grave : TRIESTE. Sfuggivano a un controllo della polizia e sono andati a sbattere contro una macchina con a bordo tre donne. Era un furgone bianco con targa italiana carico di una ventina di migranti ...

Addio al regista svizzero Alexander J. Seiler - autore nel 1964 del film 'Siamo italiani' sugli eMigranti del Belpaese : Addio al regista svizzero Alexander J. Seiler, uno dei maestri del documentario europeo, Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1963 con il cortometraggio ' A fleur d'eau ' e autore nel 1964 del film ' ...

Usa : Trump autorizza - se necessario - l'uso delle 'forza letale' contro i Migranti : Tensione alle stelle tra Messico e Usa. Il Presidente Donald Trump infatti, nelle scorse ore, ha dichiarato di essere pronto ad usare la 'forza letale' contro la carovana di migranti che giunge dal Messico. Lo ha riferito ieri ai giornalisti, durante il "Giorno del Ringraziamento" a Mar-a-Lago, località della Florida. Inoltre, dichiara Trump, la Casa Bianca è pronta a chiudere completamente il confine con il Messico. La decisione è stata presa, ...

Usa - Trump autorizza l'uso della forza contro i Migranti dal Messico : La Casa Bianca ha autorizzato i soldati Usa inviati al confine con il Messico all'uso della forza per proteggere gli agenti federali che controllano la frontiera. I militari potranno sparare , anche ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con Migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Festival delle Letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eventi letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere

Migranti SCARICATI IN ITALIA DALLA FRANCIA DI MACRON/ Viminale : "Rimpatrio non era autorizzato" : Scontro ITALIA-FRANCIA a Claviere: Salvini, "MACRON scarica i MIGRANTI al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Il governo accusa la Francia di aver riportato due Migranti in Italia senza autorizzazione : Li avrebbe fatti scendere da un furgone a Clavière, sulle Alpi torinesi: la procura di Torino ha aperto un'inchiesta The post Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione appeared first on Il Post.

Clavière - Viminale accusa : “La gendarmeria francese scarica Migranti in Italia senza autorizzazione” : Un furgone della gendarmeria francese ha superato il confine Italiano per lasciare degli immigrati vicino a una galleria a Clavière, in provincia di Torino. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, è stato filmato dalla Digos che ha già consegnato il documento alla procura di Torino che, a sua volta ha iniziato le indagini. Salvini: "Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli ...