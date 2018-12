Migranti e Sprar | il fronte dei Comuni contro il decreto Sicurezza | “Operazione

Decreto sicurezza - l'allarme dallo Sprar : "A Imperia una decina di Migranti all'addiaccio" - l'inchiesta - : Immagine di repertorio Una decina di migranti sprovvisti di un documento che attesti lo status di rifugiato sarebbero presenti sul territorio imperiese. Alcuni di questi sarebbero all'addiaccio o ...

Migranti e Sprar - tutte le bufale sul dl Sicurezza : Dopo il sì del Parlamento, anche Sergio Mattarella ha promulgato il decreto Sicurezza e immigrazione che ora è legge a tutti gli effetti.Ma sulle novità introdotte dal provvedimento sembra non esserci ancora chiarezza. Al punto che il Ministero dell'Interno è intervenuto per smentire le bufale che ancora circolano in merito."Più diritti per i veri rifugiati e meno sprechi per chi rifugiato non è", spiega il vicepremier Matteo Salvini. E dal ...

Decreto sicurezza - Arci 'Futuro Sprar incerto - centinaia di Migranti già in mezzo a una strada' : 'Il testo del Decreto sicurezza che sta per diventare legge, così come modificato al Senato, se possibile è ancora peggio di quello partorito dal Consiglio dei ministri. Purtroppo tutti i tavoli ...

Decreto sicurezza - Arci : "Futuro Sprar incerto - centinaia di Migranti già in mezzo a una strada" : Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione: "Tante segnalazioni di persone che hanno avuto la protezione umanitaria e ora non sanno dove andare. E senza il progetto i grandi centri di accoglienza si trasformeranno in ghetti"

Dl sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai Migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

Riace - il vice di Lucano scrive al Viminale : “Senza soldi e con chiusura Sprar rischi per la gestione dei Migranti ospiti” : Riace vuole guardare avanti, voltare pagina dopo la bufera politica e giudiziaria che ha travolto il Comune e concentrarsi su un modello di accoglienza senza soldi pubblici. E’ la linea indicata già dopo la revoca dei finanziamenti da parte del ministero dal sindaco sospeso Mimmo Lucano, che ora ha il divieto di dimora per l’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e presunte irregolarità in un appalto per il ...

Parma - decine di posti vuoti negli Sprar ma i Migranti restano in strada : “Effetto del dl Salvini” : posti vacanti negli Sprar e persone in strada che non sanno dove andare, né quale sarà il proprio destino. Richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria, donne e uomini, famiglie con minori a carico, che si ritrovano in un limbo: hanno requisiti e bisogni per essere accolti, ma non più il titolo idoneo per essere accettati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) diffuso nei territori e gestito dai comuni. E, al ...

Riace - paura Migranti - Sprar : no deportat : 13.52 Non c'è tensione, ma preoccupazione e rabbia tre i migranti che vivono a Riace, dopo la circolare del Viminale che ne ha disposto il trasferimento. Alcuni giovani sono andati a casa del sindaco Lucano, che è agli arresti da 12 giorni, a dirgli: "Non vogliamo andare via da Riace. Qui c'è la nostra nuova vita". Intanto Di Capua, direttrice del Servizio Protezione richiedenti asilo, Sprar, rassicura : non ci sarà alcuna deportazione da ...

Riace - fonti Viminale : Migranti trasferiti altrove - stop Sprar : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse