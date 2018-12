Microsoft | nel 2019 arriverà tablet pieghevole e Xbox senza lettore

Microsoft prende in giro iPad nel suo ultimo spot televisivo : In occasione delle festività, Microsoft ha lanciato uno nuovo spot televisivo trasmesso negli Stati Uniti con l’intento di pubblicizzare Surface Go e criticare l’iPad di Apple, suo rivale e pericoloso concorrente. Nel video, pubblicato sul canale YouTube ufficiale, possiamo vedere una bambina di 10 anni chiedere a sua nonna di comprarle il Surface Go anzichè iPad, il quale le andava bene quando aveva 6 anni ma adesso – afferma ...

Microsoft potrebbe acquisire altri studi nel 2019 : Microsoft ha acquisito diversi studi ultimamente e questa espansione potrebbe non fermarsi, secondo le ultime indiscrezioni emerse.Come riporta Gamepur, l'insider Krobrille, che aveva rivelato l'acquisizione di Playground Games prima che la notizia ufficiale arrivasse all'E3 2018, ha condiviso alcuni dettagli sulle possibili mosse future del colosso di Redmond."La crescita di Microsoft studios non è ancora terminata, sono in trattativa attiva ...

Nadella : "nel gaming Microsoft sta investendo aggressivamente in contenuti - community e servizi cloud" : Per quanto l'attuale generazione abbia visto Microsoft "soccombere" di fronte a quanto fatto da Sony, non si possono di certo ignorare gli evidenti passi in avanti compiuti dalla divisione gaming capitanata da un Phil Spencer sempre più vicino ai piani alti di Microsoft e al CEO Satya Nadella.Le recenti acquisizioni hanno trasformato i Microsoft Studios in una realtà decisamente più solida, varia e interessante e anche il lancio di un servizio ...

Microsoft ha in programma di lanciare nel 2019 un'Xbox One senza lettore CD? : Nella giornata di oggi, il noto sito tecnologico Thurrott ha lanciato alcune indiscrezioni sui piani di Microsoft per il 2019 e per la nuova generazione di console, che potrebbero vertere su macchine non dotate del classico lettore CD che accoglie le copie fisiche dei videogiochi.Se vi abbiamo parlato solo qualche minuto fa dell'eventualità di una Xbox Scarlett senza lettore, Thurrott rivela inoltre che l'azienda ha serie intenzioni di proporre ...

Effetto Surface Go in Europa - Microsoft raggiunge la vetta nel settore tablet “detachable” : In un mercato tablet in contrazione che non ha risparmiato neppure le soluzioni staccabili in calo anno su anno del 14,5% nell’ultimo trimestre, non tutti i brand si sono comportati nello stesso modo. E’ direttamente IDC, il noto istituto di ricerca americano, a darne notizia sottolineando come le soluzioni “detachable” si stiano rivelando più interessanti rispetto alle controparti “slate”. Apple ancora una volta si posiziona come leader del ...

Ibm compra Red Hat : sfida nel cloud a Google - Amazon e Microsoft : Tra le compagnie attive nel settore tecnologico ormai è noto che acquisire una posizione dominante nei servizi cloud per la gestione dei big data è ormai diventato di primaria importanza. Lo sa bene uno degli storici colossi dell’informatica come Ibm, che dopo le voci dei giorni scorsi ha annunciato di essere in trattativa per l’acquisto di Red Hat, compagnia leader nel settore dei software open source. L’operazione da 34 miliardi di dollari ...

X018 : Microsoft e Ubisoft annunceranno un nuovo Splinter Cell nel corso dell'evento? : Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato del ritorno dell'evento X018, un appuntamento tenuto da Microsoft che si svolgerà il prossimo 10 novembre a Città del Messico e che potrebbe essere la sede di nuovi importanti annunci da parte del colosso di Redmond.Dell'evento, presentato con un semplice tweet sul profilo di Xbox Mexico, sappiamo ancora molto poco. Il sedicente insider Rodney Bouch, che a giugno aveva anticipato l'acquisizione da parte ...

Surface : Microsoft entra nella TOP 5 dei produttori ma solo in USA : A partire da 2015 Microsoft ha investito moltissimo nella famiglia Surface allargandola, oltre alla classica gamma Pro, anche ad altre tipologie di device come il Surface Studio o il Surface Book. Gli ultimi dati statistici pubblicati da Gartner riferiscono che, durante il trimestre luglio-agosto-settembre, Microsoft per la prima volta in assoluto è entrata nella lista dei TOP 5 produttori di PC in USA con il 4.1% di market share avendo superato ...

Il pannello di controllo NVIDIA arriva sul Microsoft Store : Il pannello di controllo ufficiale delle schede video targate NVIDIA, che permette di gestire le impostazioni hardware e dei vari driver, è ora disponibile al download sul Microsoft Store di Windows 10. Descrizione NVIDIA Control Panel è la nuova generazione dell’applicazione di controllo hardware di NVIDIA. Questa soluzione è in grado di sbloccare le pluripremiate funzionalità dei driver hardware e ForceWare. NVIDIA Control Panel è stato ...

Microsoft si immerge nel mercato degli auricolari : La presentazione dei Surface Headphones ha senza ombra di dubbio sorpreso un po’ tutti in quanto pochissimi si sarebbero aspettati un annuncio del genere. Eppure non c’è nulla di più vero: Microsoft desidera immergersi in questo mercato e, per avere buoni risultati, dovrà sicuramente darsi da fare dato che i produttori di auricolari sono tutt’altro che pochi. A testimonianza di questa inaspettata decisione intrapresa dal ...

Accordo Volkswagen e Microsoft per servizi connessi nelle auto - : Insieme reinventeremo l'esperienza di guida per le persone di tutto il mondo". Dal 2020, ogni anno più di 5 milioni di nuove Volkswagen saranno completamente connesse e faranno parte dell'Internet of ...