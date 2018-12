Michelle Hunziker | dedica commovente per il compleanno della figlia Aurora

Michelle Hunziker - Aurora Ramazzotti la fa piangere. Dedica su Instagram : ... Non volevi nascere..il termine era il 28 di novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo ...

Aurora Ramazzotti - buon compleanno/ Foto - gli auguri di Michelle Hunziker : 'con te tutto ha un senso' - IlSussidiario.net : Aurora Ramazzotti compie oggi, 5 dicembre, 22 anni: per celebrare il compleanno della figlia, Michelle Hunziker scrive un messaggio di auguri speciale.

Michelle Hunziker alla figlia Aurora: «Sei nata e tutto ha avuto un senso»

Michelle Hunziker cambia look - addio capelli biondi : Ilary Blasi non è l’unica donna del mondo dello spettacolo che ama divertirsi con il look. Se la signora Totti nelle puntate del Grande Fratello Vip 2018 sfoggia parrucche sempre diverse per giocare con la propria immagine come faceva sua nonna, anche Michelle Hunziker non è da meno. Come mostrano le story di Instagram la showgirl ha deciso di cambiare aspetto per un giorno. Eccola quindi con un caschetto scuro che prende il posto dei suoi ...

Michelle Hunziker sotto l’albero di Natale fa una sfilata casalinga : Inizia la passerella casalinga di Michelle Hunziker con abiti mozzafiato e dice: “A voi il giudizio, calcolate che è una trasmissione natalizia”. Il red carpet è proprio accanto all’albero di Natale addobbato e, mentre la figlia Aurora Ramazzotti impalla i video, la conduttrice tv continua imperterrita a provare e riprovare a caccia della mise migliore. I follower restano senza fiato quando sfoggia l’abito di paillettes ...

EROS RAMAZZOTTI/ Video - 'Più bella cosa' non era per Michelle Hunziker - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : EROS RAMAZZOTTI è il super ospite musicale di Che tempo che fa, il programma di successo di Raiuno: il cantante presenterà 'Vita ce n'è'

Michelle Hunziker scrive la lettera a Babbo Natale : "Portaci il rispetto verso le donne" : Una lettera immaginaria, a Babbo Natale, per parlare della lotta alla violenza sulle donne. Su Instagram Michelle Hunziker pubblica una missiva per partecipare alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Oggi il mondo ricorda tutte le donne maltrattate, violentate, distrutte psicologicamente e uccise... tutte quelle donne che nessuno ha ascoltato e a cui è stata rubata la vita". E continua: "Scrivo a te che solitamente porti ...

