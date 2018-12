Meteo | ponte dell' Immacolata con continue perturbazioni

Previsioni Meteo ponte dei morti : in arrivo una nuova perturbazione - ritorna il maltempo : La tregua dal maltempo sta già per terminare. Dopo gli innumerevoli disastri provocati dal vento e dai temporali nello scorso weekend la situazione meteorologica era leggermente migliorata. Ma per il lungo 'Ponte dei morti' le Previsioni annunciano il ritorno del brutto tempo. 1 e 2 novembre saranno bagnati dalla pioggia Le feste di 'Tutti i Santi' e della 'commemorazione dei defunti' saranno bagnate dalla pioggia. Una nuova perturbazione ...

È ancora allerta Meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Meteo - previsioni per il ponte di Ognissanti : in arrivo nuova perturbazione : L’intenso ciclone che nelle ultime ore ha portato condizioni di severo maltempo su gran parte d’Italia, nel corso di martedì si allontanerà sull’Europa centrale. Il maltempo dunque allenterà la presa sulla Penisola, che tuttavia sarà ‘in convalescenza’. Avremo infatti ancora residui rovesci o temporali sparsi soprattutto al Nord, regioni tirreniche e in particolare al mattino, con qualche fenomeno residuo anche ...

Ponte di Ognissanti - la tendenza del Meteo : Roma - Durante il Ponte di Ognissanti la situazione meteorologica sull'Italia rimarrà caratterizzata da condizioni spiccatamente instabili e a tratti anche perturbate, a seguito di una costante ventilazione dai quadranti meridionali che favorirà ancora la possibilità di piogge, ancora una volta soprattutto al Nord, regioni tirreniche e versanti ionici. Sul Mediterraneo occidentale persisterà infatti una circolazione ...

Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre : Italia nel caos tra maltempo estremo e caldo estivo : Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno ...

Allerta Meteo Liguria : domani sospeso il rientro degli sfollati di ponte Morandi : Sospese automaticamente allo scattare dell’Allerta meteo di domani le operazioni di rientro nelle case della zona rossa di ponte Morandi per il recupero degli effetti personali da parte dei residenti sfollati a Genova. I rientri, che proseguono al ritmo di 24 abitazioni al giorno, rimarranno bloccati fino a cessata Allerta meteo per poi ripartire passata la perturbazione. L'articolo Allerta meteo Liguria: domani sospeso il rientro degli ...

Ponte di OgniSanti - la tendenza Meteo : Roma - Un cambio di scenario è atteso da fine mese in Europa. L'alta pressione atlantica che è stata spesso a ridosso dell'Europa occidentale tenderà ad essere smantellata da parte delle correnti instabili che raggiungeranno così il Mediterraneo. Il "Mare Nostrum" dunque diventerà zona di confluenza tra l'aria più fredda con quella più calda in risalita dalle latitudini sub tropicali. ...

Meteo - ultima fiammata estiva : con il Ponte di Halloween arriva l'inverno : Sarà un weekend dominato dal caldo anomalo. Verso la fine di Ottobre, un'imponente irruzione fredda in discesa dalla...

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie Meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua Crolla un ponte : video | Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari