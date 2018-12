Meteo - colpo di scena per l'Immacolata : dal vento al gelo siberiano - : Dall'8 dicembre si apre una lunga fase di freddo e maltempo. Da sabato attesi forti venti di bora e tramontana, calo termico e neve in montagna. Sarà il preludio di giorni molto freddi con l'arrivo di ...

Meteo - colpo di scena per l’Immacolata : dal vento al gelo siberiano : Meteo , colpo di scena per l’Immacolata : dal vento al gelo siberiano Dall'8 dicembre si apre una lunga fase di freddo e maltempo. Da sabato attesi forti venti di bora e tramontana, calo termico e neve in montagna. Sarà il preludio di giorni molto freddi con l’arrivo di aria gelida di provenienza siberiana Parole ...

Meteo - colpo di scena : dopo il primo freddo - di nuovo sole e temperature in aumento : Se per oggi gli esperti Meteo prevedono temperature piuttosto basse in gran parte d’Italia anche durante le ore diurne, a partire da giovedì l'alta pressione tornerà a prendere il sopravvento sulla penisola, garantendo altre gradevoli giornate di sole e soprattutto un nuovo rialzo termico da Nord a Sud.--sole e caldo anomalo, e poi vento freddo e termometro giù. La burrasca autunnale tanto invocata dagli amanti del freddo è arrivata in questa ...