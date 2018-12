Maxi Lopez finalmente con i figli | il calciatore torna a Milano e riabbraccia i suoi tre

Il paradiso di Maxi Lopez si chiama Brasile : 'Al Vasco da Gama sto da Dio' : Ho avuto la fortuna di godermelo nel suo momento più alto, quando era il più forte al mondo. Pallone d'oro. Spettacolare. Ricordo che faceva numeri, giochi e giochetti già in spogliatoio quando era ...

Maxi Lopez - il giramondo : “In Brasile per pensare a me stesso - ecco cosa successe quando firmai col Milan” [GALLERY] : 1/11 LaPresse - Federico Tardito ...

Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara ed Icardi : “nessun rapporto con Mauro - con la mia ex moglie invece…” : Maxi Lopez torna a palare del rapporto turbolento con Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole del calciatore del Vasco da Gama Maxi Lopez, dopo essere stato coinvolto nel triangolo amoroso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Wanda Nara, torna ad anni di distanza dai fatti sull’argomento. “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. – ha precisato a Globoesporte il calciatore del Vasco da Gama ...

Maxi Lopez : “Non ho rapporti con Icardi - con Wanda Nara invece…” : Ecco cosa pensa Maxi Lopez della sua ex moglie Wanda Nara Maxi Lopez, ex attaccante del Torino e del Milan, nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista sul sito Globoesporte. In questa, il calciatore si è lasciato andare a delle rivelazioni sul suo attuale rapporto con Wanda Nara, sua ex moglie. Come ben sappiamo, la bionda e prosperosa […] L'articolo Maxi Lopez: “Non ho rapporti con Icardi, con Wanda Nara invece…” ...

Furiosa lite tra Wanda Nara e Maxi Lopez : la sexy argentina assolta : Wanda Nara, moglie-manager dell’attaccante dell’Inter Icardi, è stata prosciolta dal Tribunale di Milano. Era accusata di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito Maxi Lopez. LEGGI ANCHE —> Wanda Nara rischia in carcere: lite con Maxi Lopez, ecco cosa ha fatto la moglie di Icardi SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Wanda Nara è stata assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...

Verissimo - Wanda Nara a Silvia Toffanin : la confessione privatissima su Maxi Lopez e Mauro Icardi : Wanda Nara , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , ha confessato che Mauro Icardi 'sta bene, è felice, è diventato il capitano dell'Inter e per almeno altri tre anni rimarrà nerazzurro'. Per quanto ...