Maxi furto di camion di notte | la pista porta verso il nord della Puglia

Maxi furto in boutique di via della Spiga : rubati piumini e capi firmati per 300 mila euro : furto nel negozio Moorer in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero della Moda di milano. Alle 2.40 della notte tra venerdì e sabato l'allarme ha segnalato l'intrusione di ladri nella boutique, ma ...

Milano - Maxi-furto di borse e abiti da Louis Vuitton : bottino da 26mila euro : I ladri hanno approfittato di un momento di distrazione del vigilante per portare via 11 colli contenenti la merce, consegnati nel primo pomeriggio e collocati nel retro

Maxi furto da 130mila euro a Lucca Comics : svaligiato lo stand della cannabis legale : Una banda di malviventi si è introdotta in uno stand specializzato in cannabis legale e ha portato via seimila buste della sostanza con principio attivo ridotto e altri prodotti in esposizione a base di canapa per un bottino totale di circa 130mila euro. "Hanno devastato tutto, lasciando anche dei danni al materiale" ha denunciato il titolare.Continua a leggere

Cathay Pacific blocca Maxi furto dati - coinvolti 9 mln passeggeri : Roma, 24 ott., askanews, - maxi furto di dati di passeggeri anche a Cathay Pacific. La compagnia aerea di Hong Kong ha riferito che sono stati trafugati i dati di circa 9,4 milioni di utenti. 'Ci ...

Maxi furto di attrezzature nello stadio Fanuzzi : la Virtus sporge denuncia : BRINDISI - Sedie di plastica, transenne, tubi in acciaio e tanto altro ancora. E' corposa la lista delle attrezzature rubate alla Virtus Francavilla, società di Francavilla Fontana che da tre anni ...