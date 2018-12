Mauro Corona d' accordo con Salvini | sugli immigrati | ' la gente ha paura'

Mauro Corona : età - altezza - peso - moglie - figli : Mauro Corona è uno scrittore, alpinista e scultore italiano. È nato a Balsega di Pinè, in Trentino, ma a 6 anni si trasferisce con la famiglia a Erto, un piccolo paese incastonato nella valle del torrente Vajont. Ha avuto un’infanzia “quasi felice”, l’ha definita, nonostante tutto: la madre abbia abbandonato lui e i suoi due fratelli per fuggire dal marito, violento e alcolizzato, affidandoli ai nonni paterni e a una zia. Mauro bambino trascorre ...

Carta Bianca - Mauro Corona : “Prendevo psicofarmaci con birra e vino - mi hanno fatto bene”. La Berlinguer si dissocia : Mauro Corona e Bianca Berlinguer fanno ormai coppia fissa a Carta Bianca, il talk show in onda su Rai3, tra siparietti e scambi di battute accese. Le dichiarazioni dello scrittore nel corso dell’ultima puntata, i cui ascolti hanno segnato una crescita fino al 6% di share, hanno alzato un vero e proprio polverone. Colpa di una frase pronunciata dall’alpinista in riferimento a un momento difficile vissuto nella sua vita privata: “Per ...

"Le donne sono la rovina" : il libro di Mauro Corona racconta la perversione : Mauro Corona si cimenta nel genere pulp, dove il protagonisti del suo libro, per provare piacere, deve passare inevitabilmente dalla violenza. donne strangolate, fanciulle rese irriconoscibili e bambine violentate: questi i caratteri principali di "Nel muro", suo ultimo romanzo.Dopo aver raccontato la natura, paradossalmente Corona passa al lato uscuro, quello della follia, del buio e della perversione: mette in scena, in modo crudo, le pulsioni ...

Cartabianca 6 novembre 2018 : anticipazioni e ospiti - con Mauro Corona : ... con Bianca Berlinguer in prima serata su Rai 3, in studio Cartabianca: diretta tv e streaming Il consueto check del martedì sera su politica, economia e sociale con un occhio di riguardo all'...

Unomattina - Mauro Corona insulta Rinaldi e Bisti : “Andate a quel paese” : Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti a Unomattina, le parole di Mauro Corona Mattinata complicata per Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti a Unomattina. Le due conduttrici hanno dovuto fronteggiare un evento imprevisto, con un ospite inviperito. Il primo appuntamento settimanale della trasmissione è iniziato come di consueto alle 6.45. La puntata è cominciata con l’attualità e l’informazione, parlando in particolare del maltempo di ...

Mauro Corona - le parole su Bianca Berlinguer in diretta a #Cartabianca : Mauro Corona non si smentisce, a CartaBianca, il programma condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, è sempre show. Lo scrittore – alpinista, ormai un guru per migliaia di persone ha stuzzicato la padrona di casa suscitando l’ilarità del pubblico. Il saparietto è andato in onda quando Bianca Berlinguer, dopo aver mostrato una foto di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi birra in mano, chiede all’opinionista se lei avesse più la faccia da ...

Cartabianca - Mauro Corona show : «Berlinguer - lei ha la faccia da bevitrice! Renzi prenderà il suo posto» : Cartabianca, Mauro Corona e Bianca Berlinguer Bianca Berlinguer si è inventata un nuovo format. Ogni martedì, in apertura di Cartabianca, la conduttrice si collega con il ruspante scrittore Mauro Corona e lo interpella sui principali fatti d’attualità: il bello è che la chiacchierata tra i due raggiunge spesso vette di imprevedibilità. Lo scalatore e la giornalista, infatti, una volta litigano, un’altra vanno d’amore e ...