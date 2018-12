Mattino 5 Fariba Tehani polemica dopo l’eliminazione di Giulia salemi

people24.myblog

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un’incontenibile eTehrani a “cinque”i fatti accaduti nell’ultima puntata in prime time del “Grande Fratello VIP” riguardo sua figlia, penalizzata dall’aver parlato con sua madre in lingua persiana e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l’esterno andando contro il regolamento.apre il suo intervento affermando che questa sarà l’ultima volta in cui parlerà di sua figlia, in quanto preferisce non voler riapparire per non danneggiare la sua immagine, sottolineandolo più e più volte: “Se mi invitano per altri argomenti verrò, dalla prossima volta si difenderà da sola”. La mamma dellaparla della sua prima ospitata, in occasione del confronto con Francesco Monte, rivelando un retroscena in cui gli autori le avrebbero detto di fare uno scherzo a Monte: Loro mi hanno detto che ...