Matteo Salvini | Se le regole non cambiano l' Italia uscirà dalla missione

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Franco Bechis : 'L'alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è salda. Nessuna aria di ribaltone' : Il caso Spataro è significativo per misurare la tenuta del governo. 'Ho provato a sondare anche durante l'intervista al ministro dell'Interno: come avrebbero reagito i 5 stelle che non apprezzano ...

Fabrizio Corona rivela : 'Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. E ho un altro scoop su Matteo!' : Fabrizio oggi come oggi non voterebbe per nessuno ma promette invece di votare per se stesso quando tra 3 o 4 anni comincerà a fare politica 'Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Mi sento accerchiato ma non mollo - nessuno mi spaventa' : La manovra, Bruxelles, le elezioni europee in vista e come se non bastasse la polemica con il procuratore Armando Spataro. Le giornate di Matteo Salvini sono molto intense e pesanti. E secondo quanto ...

Matteo Salvini torna su Twitter dopo la polemica di Spataro : 'Spero nessuno si offenda' : Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non ...

Politico elegge Matteo Salvini come personaggio più influente d’Europa : Matteo Salvini sarà il personaggio più influente in Europa nel 2019: a stabilirlo è Politico.eu, il giornale che ogni anno stila una graduatoria sulle personalità - Paese per Paese - che maggiormente formeranno il continente nell'anno successivo. Il ministro dell'Interno italiano è stato scelto come numero uno assoluto in questa graduatoria.Continua a leggere

Il procuratore Spataro attacca ancora Matteo Salvini : “È quello che ormai ci riserva il Paese” : Il procuratore di Torino Armando Spataro torna ancora sulla polemica con il vicepremier leghista Matteo Salvini, a proposito del tweet sull'operazione contro la mafia nigeriana: "Non è tanto lo sfottò nei miei confronti, di quello non mi curo, ci rido sopra. Ma è il fatto che avere certi atteggiamenti paga. E questa è la cosa che più preoccupa".Continua a leggere

Björn Höcke : "Matteo Salvini per me è un esempio. Mi ispiro al suo populismo" : Björn Höcke è uno dei leader più radicali del partito della destra tedesca di Alternative fuer Deutschland (Afd). Tale partito è nato nel 2013 come movimento di critica all'euro, col tempo si è radicalizzato ed è diventato la prima forza populista del Paese. Nel 2017 è diventato con il 12,6 per cento dei voti la prima forza di opposizione al Bundestag e presente inoltre in tutti i parlamenti ...

Antonio Di Pietro - la ridicola accusa a Matteo Salvini : 'Va indagato per violazione di segreto d'ufficio' : Parole grosse, quelle pronunciate da Di Pietro, che si iscrive al partito di quelli secondo cui Salvini è 'il male del mondo'.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - non è tutto come sembra. “Ve lo dico io. Io so…” : Dalle camice stirate all’addio il passaggio era stato più veloce di quanto si potesse pensare. Elisa Isoardi e Matteo Salvini si erano salutati dopo fasi altalenanti. Un amore sull’ottovolante il loro, con i maligni che avevano visto nell’ascesa della conduttrice la longa manus di Matteo e una simpatia dettata solo da interesse. Accuse sempre rispedite al mittente. Da loro e da chi la loro storia la segue da vicino: Fabrizio Corona-. Ospite a Un ...

Matteo Salvini e la Isoardi starebbero ancora insieme - ecco lo scoop di Fabrizio Corona : Salvini e Isoardi amore non finito, lo dice l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona “Salvini e Isoardi? Stanno ancora insieme. E su Matteo avrò uno scoop strepitoso il 17 dicembre”. Ospite di un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Fabrizio Corona anticipa alcune esclusive del suo nuovo mensile ‘Corona Magazine’, finendo anche per dire la sua sulla situazione politica del Paese. Lo scoop sul vicepremier leghista, sarà sul ...

Matteo Salvini - vice presidente del Consiglio - Lega - : 'In queste ore - in tutta Italia - enorme lavoro delle Forze dell'Ordine contro ... : Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, ha commentato quest'oggi alcune importanti attività svolte dalle Autorità operanti nel settore giudiziario presso varie zone del Paese, evidenziando ...

Matteo Salvini attacca Confindustria : 'Zitti quando italiani venivano massacrati' : In occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, il vicepremier e ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha nuovamente attaccato e criticato Confindustria - principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e dei servizi italiani - dopo che, già alcuni giorni fa, l'aveva accusata di non rappresentare realmente gli imprenditori veri. Durante la manifestazione - volta a ...

Fabrizio Corona/ In arrivo il suo giornale : "Primo scoop su Matteo Salvini. Con Elisa Isoardi..." - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona rivela che sta per lanciare il suo giornale: "Primo scoop su Matteo Salvini. Con Elisa Isoardi...". Nel suo futuro c'è anche la politica?