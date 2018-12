Maternità | bonus asilo | immigrati | gli emendamenti alla manovra

Cambia la Maternità : si può lavorare fino al nono mese. 1500 euro per il bonus nido : Si potrà scegliere di sfruttare l’intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il bonus nido sale a 1.500 euro l’anno

Cambia la Maternità - si potrà lavorare fino al 9° mese. Bonus bebè più ricco : Novità per le donne incinta che lavorano: chi vorrà, con via libera del medico, potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il ...

Cambia il congedo di Maternità : al lavoro fino al nono mese. Sale il bonus per i nidi : L’emendamento della lega approvato in commissione bilancio: Cambiare le regole del congedo. Le neomamme potranno prolungare, la loro permanenza al lavoro ma solo su parere del medico

Maternità - nuovo congedo : al lavoro fino al nono mese. Sale il bonus per i nidi : L’emendamento della lega approvato in commissione bilancio: cambiare le regole del congedo. Le neomamme potranno prolungare, la loro permanenza al lavoro ma solo su parere del medico

Maternità - le donne potranno lavorare fino al nono mese. Aumenta bonus asili e congedo di paternità sale a 5 giorni : Cambia con la manovra finanziaria, in discussione in queste ore a Montecitorio, il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi ‘in dote’ l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. E’ quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il nuovo ...

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a congedo Maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Torna il bonus bebè : +20% dal secondo figlio. Per Maternità facoltativa anche 3 mesi al 60%. Tassa sulle bibite per rivedere Irap : Immancabile, come ogni anno in concomitanza con l’esame della manovra, arriva la stagione degli emendamenti “mirati” per esaudire i desiderata più o meno particolari dei parlamentari o le correzioni di rotta del Governo: 3.500 quelli depositati in commissione Bilancio, di 450 della maggioranza...

Torna il bonus bebè : +20% dal secondo figlio. Per Maternità facoltativa anche 3 mesi al 60% : L'obiettivo è favorire «l'economia circolare e ambientalmente sostenibile, bandiera del Movimento, con un'aliquota agevolata sulla cessione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti composti ...