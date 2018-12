Marquez | Sto già meglio

Moto : Marquez ringrazia fan - sto meglio : Il campione del mondo della MotoGp, operato ieri a Barcellona per correggere definitivamente il problema ai legamenti che gli causava frequenti e dolorose lussazioni, domani dovrebbe lasciare l'...

MotoGP : Marquez - intervento ok alla spalla sinistra. Previsto uno stop di 6 settimane : Il programma: sei settimane di stop Il campione del mondo sarà dimesso nelle prossime 48 ore, in base all'andamento della degenza. Poi seguirà un programma di riabilitazione per sei settimane a casa ...

MotoGp – Test Valencia - Marquez rimanda il ‘verdetto’ a domani : “non sono ancora soddisfatto - Lorenzo? Non l’ho visto” : Marc Marquez parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota spagnolo valuta il nuovo motore Honda in vista della prossima stagione Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

MotoGP Warm up Valencia - Marquez a posto : precede l'Aprilia e Rossi : Piove senza soluzione di continuità a Valencia e il Warm up della MotoGP non fa eccezione. Su una pista bagnata, e che tradisce Iannone, scivolato nei primi minuti della sessione del mattino, brilla ...

MotoGp - Zarco bussa alla porta di Marquez : il gesto del francese dopo l’incidente è da applausi [VIDEO] : Il pilota francese ha fatto visita a Marquez per chiedergli scusa dopo l’incidente che li ha visti coinvolti nel Gp d’Australia Nella vita bisogna saper chiedere scusa, Johann Zarco ha dimostrato in Australia di saperlo fare. Il pilota francese, protagonista insieme a Marc Marquez di un brutto incidente nel Gp d’Australia, ha fatto visita allo spagnolo per chiarire la situazione con lei, sottolineandogli di non averlo ...

Marquez - cinque titoli per la storia : "Felice ma mi manca una fidanzata" : Motogp: in Giappone il fuoriclasse spagnolo si prende la gara e il titolo mondiale. L'omaggio dei rivali. Tecnica e follia: a 26 anni è il giovane più forte di tutti i tempi personaggio La vita e le ...

Doohan : “Orgoglioso di condividere questo record con Marquez” : Marc Marquez ha vinto tutti i suoi Titoli in MotoGP correndo con la Honda, eguagliando Mick Doohan, con i due che vantano il maggior numero di campionati nella massima classe con il Costruttore nipponico, cinque. Dopo il successo di oggi a Motegi, Marquez si unisce quindi a Mick Doohan, Valentino Rossi e Giacomo Agostini e […] L'articolo Doohan: “Orgoglioso di condividere questo record con Marquez” sembra essere il primo su ...

MotoGP - Marc Marquez sfida i piloti più vincenti della storia : chi è il più forte? VOTA IL SONDAGGIO : Sette titoli vinti a 25 anni, 8 mesi e 4 giorni. Basterebbe questo per considerare Marc Marquez uno dei migliori piloti di sempre. Ma proprio la giovane età, unita a una classe superiore e a una fame ...

MotoGp - festeggiamenti esagerati per Marquez : allo spagnolo ‘esce’ la spalla e gliela rimette a posto il fratello! [VIDEO] : Durante i festeggiamenti dovuti alla vittoria del settimo titolo mondiale, a Marquez è uscita la spalla e ci ha pensato il fratello a metterla a posto “Mi è uscita la spalla quando ho abbracciato Rins dopo il giro d’onore, ho fatto un movimento sbagliato, per fortuna c’era vicino mio fratello che me l’ha rimessa dentro”. Così Marc Marquez dopo la conquista del settimo titolo mondiale, il 5° in MotoGp. “A ...

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Era la gara che mi aspettavo - questo è il nostro potenziale. Marquez il migliore quest’anno” : Valentino Rossi si è classificato quarto nel Gran Premio del Giappone 2018, arrivando ampiamente alle spalle di Marquez, Crutchlow e Rins. Il nativo di Tavullia partiva dalla nona piazza ed ha subito guadagnato diverse posizioni, ricucendo il gap con il gruppo di testa con una serie di giri veloci. Nella seconda parte di gara però è arrivato un brusco calo di rendimento che lo ha confinato in quinta-sesta posizione alle spalle delle Suzuki. ...

Marc Marquez - tutti i record del fenomeno che sta riscrivendo la storia del motomondiale : Per la settima volta Marc Marquez è campione del mondo. Mai nessuno a 25 anni ed 8 mesi aveva tagliato un simile traguardo nel motociclismo e conferma lo strapotere di un pilota che è già leggenda ed è destinato ad infrangere altri primati e ...

Marquez felice : "Ora voglio solo festeggiare". Dovizioso : "Ti meriti tutto questo" : Dopo Marquez , è toccato ad Andrea Dovizioso presentarsi ai microfoni di Sky Sport che ha ammesso la superiorità dell'avversario ma non ha nascosto la sua delusione per essere caduto a un giro e ...