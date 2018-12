Marquez dopo l' operazione alla spalla | Il recupero non sarà facile | non so come starò per

MotoGp - Lorenzo ed i problemi della Honda - Marquez tira le somme dopo i test : 'Jorge mi metterà in difficoltà' : Sul circuito di motocross di Rufea, il campione del mondo in carica di MotoGp ha accolto 20 nuovi talenti provenienti da tutta Europa e gli ha dato qualche lezione. Dalla pista, in cui Marquez si ...

MotoGp – Lorenzo ed i problemi della Honda - Marquez tira le somme dopo i test : “Jorge mi metterà in difficoltà” : Marc Marquez dal circuito di Rufea, il campione del mondo in carica di MotoGp trae le sue conclusioni dopo i test di Valencia e Jerez accanto a Jorge Lorenzo Marc Marquez, dopo aver concluso alla grande la stagione 2018 e prima di sottoporsi all’intervento che dovrà rimettergli a posto la spalla, si è calato nei panni del “maestro” in occasione della quarta edizione del suo Junior Motor Camp. Sul circuito di motocross di ...

MotoGP – Marquez e i primi segnali dopo Jerez : “quando si lavora su un nuovo motore…” : Marc Marquez si mostra soddisfatto dei progressi della sua Honda dopo la seconda giornata dei test di Jerez: lo spagnolo però è consapevole di dover lavorare su alcuni aspetti per trarre il meglio dalla sua moto dopo la seconda giornata di test passata sulla pista di Jerez, Marc Marquez torna a casa soddisfatto. La sua Honda va veloce e ha ancora molti margini di miglioramento. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il day-2 di Jerez, alle ...

MotoGP - Petrucci sorride dopo Jerez : 'sorpreso dalla mia Ducati - Marquez mi studia! Dovizioso? Lo stimo troppo!' : Danilo Petrucci può sorridere dopo i due giorni di test a Jerez: la Ducati va forte e se ne accorge anche Marc Marquez. Intanto il rapporto con Dovizioso migliora giorno per giorno Due giorni di test ...

MotoGp – La rinascita di Vinales : Maverick in pole al Gp di Valencia - Marquez sorprendente dopo la caduta : Maverick Vinales in pole position al Gp di Valencia: momento d’oro per lo spagnolo della Yamaha partito dalla Q1. Marquez quinto dopo la fuoriuscita della spalla Il Gp di Valencia è finalmente entrato nel vivo: dopo due giornate piovosissime, che hanno costretto i tifosi spagnoli ad assistere alle prove libere in condizioni davvero incredibili, i piloti hanno finalmente girato sull’asciutto per una qualifica davvero ...

MotoGp - Iannone furioso con Marquez dopo le qualifiche : “per colpa sua ho perso la prima fila” : Il pilota della Suzuki ha parlato del siparietto avvenuto in pista con Marquez, costato la prima fila all’italiano Quarto posto per Andrea Iannone sulla griglia di partenza del Gp della Malesia, lo stesso di quello ottenuto una settimana fa a Phillip Island. AFP/LaPresse Un risultato positivo che sarebbe potuto anche essere migliore per l’italiano, rallentato da Marquez proprio nel momento di massima spinta. L’ex Ducati è ...

MotoGp - Zarco spiazza tutti dopo l’incidente con Marquez : “l’ho riguardato - ecco cosa ha fatto Marc” : Il francese è tornato sull’incidente avvenuto con Marquez a Phillip Island, cambiando parzialmente idea sull’accaduto Johann Zarco ha cambiato idea dopo l’incidente avvenuto in Australia con Marc Marquez, un contatto a 300 km/h che ha chiuso anzitempo la gara di entrambi i piloti. AFP/LaPresse Se in un primo momento il francese aveva chiesto scusa per la sua manovra, adesso la situazione è leggermente cambiata, dopo che ...

Gp Malesia - Marquez : 'Dopo l'Australia voglio vincere' : Roma, 30 ott., askanews, - Non si ferma il motomondiale. Dopo l'Australia ecco la Malesia, penultima tappa dal Mondiale di MotoGp. Marc Marquez, fresco campione del mondo 2018, cerca riscatto dopo l'...

MotoGp - Zarco bussa alla porta di Marquez : il gesto del francese dopo l’incidente è da applausi [VIDEO] : Il pilota francese ha fatto visita a Marquez per chiedergli scusa dopo l’incidente che li ha visti coinvolti nel Gp d’Australia Nella vita bisogna saper chiedere scusa, Johann Zarco ha dimostrato in Australia di saperlo fare. Il pilota francese, protagonista insieme a Marc Marquez di un brutto incidente nel Gp d’Australia, ha fatto visita allo spagnolo per chiarire la situazione con lei, sottolineandogli di non averlo ...

MotoGp - Marquez assolve Zarco dopo l’incidente : “facile sbagliare lì - per me è tutto chiarito” : Il pilota della Honda non se l’è sentita di puntare il dito contro Zarco dopo l’incidente avvenuto nel Gp di Phillip Island Gara finita anzitempo a Phillip Island per Marc Marquez, colpito alla fine del rettilineo principale dalla Yamaha Tech3 di Johann Zarco. Un crash spettacolare che non ha avuto conseguenze per i due piloti, con il neo campione del mondo addirittura rimasto in sella alla sua Honda prima di ritirarsi per i ...

MotoGp - Marquez incredulo dopo la caduta : “non so cosa possa essere successo - è stata molto strana” : Il pilota della Honda non molto soddisfatto della giornata di oggi, caratterizzata anche da una fastidiosa caduta avvenuta nella prima sessione di libere Non proprio una giornata da ricordare per Marc Marquez quella trascorsa oggi a Phillip Island, il pilota della Honda è stato protagonista di prestazioni non eccellenti, oltre che di una caduta nelle FP1. AFP/LaPresse Tempo per migliorare ce n’è eccome, per questo motivo il neo ...

MotoGp – Che festa a Cervera per Marquez - tifosi impazziti nella città d’origine di Marc dopo la vittoria mondiale [VIDEO] : Marc Marquez vince il settimo titolo mondiale a Motegi, il pilota spagnolo festeggiato a distanza nella sua città d’origine Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp – Giochi chiusi a Motegi - Marquez super e Dovi out : la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone : Marquez è matematicamente campione del mondo a Motegi: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si conferma campione del mondo! Lo spagnolo della Honda si aggiudica il suo settimo titolo Mondiale con una speciale vittoria a Motegi, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine del Gp del Giappone. Vittoria dunque matematica per lo spagnolo che si conferma campione del mondo e a 25 anni mette le mani sul ...

Marc Marquez - GP Thailandia : “Oggi ho fatto Dovizioso style - che ultima curva dopo il sorpasso. Ho vinto come lui” : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, con un sorpasso memorabile su Andrea Dovizioso e riuscendo poi a contenere il tentativo estremo del forlivese. Una manovra stellare dello spagnolo che ha trionfato a Buriram e ha allungato ulteriormente in classifica generale, ipotecando ulteriormente quel titolo iridato che era già nelle sue mani da diverso tempo. Il pilota della Honda ha raccontato così la sua gara ai ...