Mara Venier invita Papa Francesco a Domenica In? La rivelazione

Striscia la Notizia - inquietante video di Domenica In : Mara Venier-Amanda Leard - horror in diretta : A Striscia la Notizia , nel mirino ci finiscono Domenica In e Mara Venier . Nel dettaglio, nella puntata di martedì 4 dicembre nel mirino ci finisce il duetto improvvisato la scorsa Domenica su Rai 1 ...

Domenica in - Florenza D'Antonio sulla valletta fatta fuori da Mara Venier : che cosa è successo davvero : Si fa sempre più infuocata la querelle sulla valletta di Domenica in , dopo il licenziamento in corso di stagione per l'ex Ciociara di Avanti un altro, Alessia Macari . Al suo posto è tornata Fiorenza ...

Barbara D'Urso mentirebbe sui dati auditel : sul web c'è chi difende Mara Venier : Barbara D'Urso, conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, continua la sua guerra contro Mara Venier e il competitor RAI. La presentatrice, sempre estremamente presente sui social, in particolar modo su Instagram, ha pubblicato l'ennesima frecciatina contro la sua rivale. La donna ha postato un video su Instagram nel quale balla allegramente e dove è possibile leggere una didascalia dedicata al successo di Domenica Live in termini di ascolti: ...

Mara Venier su Instagram svela cosa fa dopo Domenica In. E straccia la D’Urso : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In. Le sue interviste ad Amanda Lear e a Claudia Cardinale fanno inchiodare il pubblico al teleschermo. Ma la presentatrice veneziana conquista i suoi fan soprattutto svelando scene della sua vita privata dove la Venier è semplicemente Mara che adora cucinare per il marito Nicola Carraro e fare i mestieri di casa. Ma non solo… Sul suo profilo Instagram la conduttrice svela cosa fa dopo ...

Ascolti tv domenica 2 dicembre - Barbara d’Urso e Mara Venier in sovrapposizione : Nuovo testa a testa tra domenica Live e domenica In ieri in tv Nuova settimana e nuovo appuntamento con la consueta sfida tra le due signore della domenica pomeriggio in tv: Barbara d’Urso e Mara Venier. Anche questa settimana la contesa si conclude con un testa a testa e una quasi parità. Secondo i dati […] L'articolo Ascolti tv domenica 2 dicembre, Barbara d’Urso e Mara Venier in sovrapposizione proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier premiata dagli ascolti : Domenica In trionfa : ascolti Tv: grande successo per Domenica In e Mara Venier Domenica In ha vinto la battaglia degli ascolti contro Domenica Live per la quarta settimana consecutiva. Il contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato condotto da Mara Venier è un vero successo. La puntata del 2 dicembre è stata vista da 2.824.000 telespettatori, pari al 17,2% di share, nella prima parte, e 2.440.000 spettatori e il 16,3% di share nella seconda. ...

Claudia Cardinale - la brusca risposta a Mara Venier : “No - di questo non voglio parlare” : “No, di questo non voglio parlare”, risponde bruscamente Claudia Cardinale quando, nel salotto di Domenica In, Mara Venier le dice: “Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito una violenza“. “Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni – si è limitata a spiegare l’attrice – e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte”. Un netto ...

Amanda Lear/ Video - la battuta a Mara Venier : 'Per Natale ti regalo Amplifon' - Domenica in - - IlSussidiario.net : Amanda Lear si è raccontata a Domenica In: le battute esilaranti da Mara Venier, 'io trans? Inventai tutto per farmi pubblicità'.

Mara Venier chiede a Claudia Cardinale dello stupro subito da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...

Mara Venier - incidente in diretta prima di Isabella Rossellini : Mara Venier presenta Isabella Rossellini dopo un incidente in studio Stava descrivendo la sua ospite definendola una donna speciale e bellissima quando, all’improvviso, Mara Venier a Domenica In si è auto-interrotta, girando di scatto lo sguardo dall’altra parte dello studio. Il motivo di ciò è stato presto svelato dalla conduttrice stessa che, guardando verso l’orchestra, ha chiesto cosa fosse successo. Il gran frastuono che ...

Domenica in - i due lutti strazianti in pochissimi giorni : Stefania Sandrelli in lacrime con Mara Venier : Grande commozione a Domenica in quando Stefania Sandrelli ha ricordato con Mara Venier il regista Bernardo Bertolucci , scomparso nei giorni scorsi e grande amico dell'attrice. I due si erano ...

Stefania Sandrelli e Mara Venier commosse a Domenica In : il motivo : Stefania Sandrelli e Mara Venier, grande commozione a Domenica In Stefania Sandrelli e Mara Venier a Domenica In si lasciano andare. L’attrice e la conduttrice si mostrano entrambe commosse di fronte al pubblico. Il motivo? La prima si fa intervistare proprio per parlare della recente scomparsa di Bernardo Bertolucci. Con lui condivideva un’amicizia, che durava […] L'articolo Stefania Sandrelli e Mara Venier commosse a Domenica ...

Amanda Lear confessa a Mara Venier : “Non ho bisogno di nessuno!” : Domenica In: Amanda Lear si racconta da Mara Venier Puntata tutta al femminile quella di Domenica In del 2 dicembre. Oltre ad ospitare Stefania Sandrelli, Lorella Cuccarini, Claudia Cardinale e Isabella Rossellini, Mara Venier ha invitato Amanda Lear. La grande showgirl si è esibita in un medley delle sue canzoni più celebri ed è stata anche protagonista di una lunga intervista con la Venier nella quale ha parlato dei suoi amori, ma anche dei ...

Amanda Lear confessa a Mara Venier : 'Non ho bisogno di nessuno!' - : Secondo l'icona della trasgressione e assoluta del mondo dello spettacolo, i giovani hanno una ingenuità che le piace molto, ma ha affermato con certezza di single: 'Non sono fidanzato, ho chiuso la ...