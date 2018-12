Mar d' Azov | lenta ripresa per i porti di Mariupol' e Berdyansk

Mosca sblocca in parte i porti ucraini nel Mar d'Azov : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Global Compact - Yemen e Mar d'Azov. La politica estera del governo secondo Quartapelle : In ogni caso il dato politico più rilevante è la spaccatura del governo in politica estera. 'Da un punto di vista meramente politico, il governo sceglie di sconfessare quanto detto dal premier ...

Europa - vuoi morire per il Mare di Azov? : «È stata senza dubbio una provocazione. Il presidente (ucraino, Petro Porošenko ndr) è quinto nei sondaggi elettorali e dunque doveva fare qualcosa» spiegava Vladimir Putin al forum...

Poroshenko chiede alla Nato - o meglio alla Germania - di dispiegare delle navi nel Mare d'Azov in funzione antirussa! : ... una nave praticamente inutile; Però bisogna dire che il dispiegare una squadra navale nel Mare d'Azov , il Mare meno profondo al mondo, tra l'altro, presenterebbe alcune difficoltà .. geografiche. ...

Crisi Russia-Ucraina - Trump annulla incontro con Putin al G-20/ Guerra fredda in Mar d'Azov : e l'Ue in mezzo.. - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, Trump annulla incontro con Putin al G-20. Kiev denuncia 'Mosca blocca accessi ai porti', ma il Cremlino smentisce. Guerra sul Mar d'Azov

Mosca blinda il Mar d'Azov - Kiev si appella alla Nato. E intanto Trump annulla l'incontro con Putin : L'Europa, ostaggio di due presidenti: delle mire espansioniste di uno (Vladimir Putin) e di azzardati e pericolosi calcoli elettorali dell'altro, Petro Poroshenko. Con l'omologo americano Trump che, nel frattempo, si mette di traverso, cancellando l'incontro con Putin previsto a latere del G20 di Buenos Aires, per via dell'arresto da parte russa dei marinai ucraini.Un "fiammifero" che rischia di far esplodere una nuova Guerra fredda, ma che ...

Kiev denuncia : "Mosca blocca l'accesso ai nostri porti nel Mare d'Azov". Merkel : "No a soluzioni militari" : Il ministro ucraino delle Infrastrutture Vladimir Omelyan ha accusato la Russia di impedire la navigazione da e in direzione dei porti ucraini di Mariupol e Berdyansk sul mare di Azov. Stando al ministro 35 imbarcazioni sono state bloccate e la navigazione è possibile solo in direzione dei porti russi. Accuse smentite da una fonte dell'autorità marittima della Crimea citata dalla Tass, secondo la quale "nessuno blocca le navi, il ...

Kiev : "Nato invii navi nel Mare di Azov" : 8.21 "Noi speriamo che i Paesi Nato siano pronti ad inviare unità navali nel mare di Azov a sostegno dell'Ucraina e a garanzia della sicurezza". Così il presidente ucraino, Poroshenko, intervistato dalla Bild, dopo il sequestro di tre navi ucraine da parte della Russia. Poroshenko chiede nuove sanzioni contro Mosca e accusa il presidente russo, Putin,di comportarsi come un "imperatore" che considera l'Ucraina una colonia.Secondo il presidente ...

Kerch e Mar d'Azov - il fronte economico dell'ultima sfida tra Russia e Ucraina : fronte DEI PORTI E ora che la Russia lo ha costruito da sola, il ponte di Kerch inaugurato in maggio è un cancello che si apre su un mondo completamente trasformato. Qualunque cosa succeda in quelle ...

Il Mare d’Azov è l’ultimo fronte dell’assedio di Putin all’Ucraina : Roma. Quella di domenica tra navi russe e ucraine è stata una battaglia. E la guerra è fatta di questo: di battaglie, fronti e morti. In Ucraina la guerra non è iniziata domenica con le tre imbarcazioni, un rimorchiatore e due cannoniere mandate da Kiev a superare lo stretto di Kerch che separa la C

Il Mare d'Azov - perno della contesa tra Mosca e Kiev : Roma, 26 nov., askanews, - Il Mare d'Azov, al centro dell'escalation tra Mosca e Kiev, è il Mare meno profondo al mondo, ma ha una profonda importanza per le esportazioni, soprattutto di grano e acciaio, dall'Est dell'Ucraina e già prima del duello sulla Crimea tra Russia e Ucraina era stato oggetto di tensioni e ...

Ministero degli Esteri : perché l'Occidente ha inventato il problema del Mare di Azov - : La Crimea ha smesso di essere un soggetto ostico, non è più percepita come uno strumento di pressione sulla Russia, quindi in Occidente è stato inventato il problema del Mar d'Azov. Lo ha detto il ...

Ministri degli Esteri dei Paesi UE discuteranno la situazione nel Mare d'Azov - : ... che include la discussione dei Ministri degli Esteri tra dieci giorni a Bruxelles nella prossima riunione del consiglio di politica estera", ha affermato oggi nella cerimonia dedicata alla firma ...

L'Europarlamento adotta una risoluzione sul Mare di Azov - : Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita le autorità dell'UE a preventivare sanzioni più severe contro la Russia per la situazione nel Mare di Azov. Il documento, in particolare, ...