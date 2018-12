Manovra | scontro fra Tria e le opposizioniIl ministro | Possibili misure

Manovra - scontro tra Tria e opposizioni. Poi il ministro : “Possibili misure aggiuntive” : scontro in commissione Bilancio tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e le forze di opposizione. Il ministro minaccia di andarsene in caso di domande dei deputati, poi arrivano gli interventi, ma alla fine le opposizioni lasciano i lavori. Intanto Tria annuncia che è possibile che ci sia qualche "misura aggiuntiva" sulla Manovra per far scendere il deficit.Continua a leggere

Manovra : scontro su banche in commissione - intesa stop scudo : Roma, 3 dic., askanews, - scontro in commissione Bilancio della Camera dopo l'annuncio da parte del ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro sull'approvazione di un emendamento alla ...

Manovra : Tria - '2 - 4% non è tabù - non vogliamo lo scontro con l'Ue' : Dalle percezioni che non corrispondono alla direzione del Governo, ha sottolineato, nasce 'l'aumento dello spread che non è giustificabile' sulla base dei fondamentali dell'economia. , AGI,

Manovra : Tria - "2 - 4% non è tabù - non vogliamo lo scontro con l'Ue" : "E' stato dichiarato da più parti che il rapporto deficit-Pil al 2,4 non è un tabù". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo in conferenza stampa al G20 a chi gli chiede se possa essere messo in discussione alla luce delle richieste dell'Ue. "C'è la volontà di trovare soluzioni. Quello che non è in discussione è il ...

Manovra : Tria - 2 - 4% non è tabù. Governo non vuole lo scontro con l'Ue : "E' stato dichiarato da più parti che il rapporto deficit-Pil al 2,4 non è un tabù". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a chi gli chiede se possa essere messo in discussione alla luce delle richieste dell'Ue. "C'e' la volontà di trovare soluzioni. Quello che non è in discussione è il fatto che vengano preservate le ...

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Manovra - Borghi : “Se Commissione Europea la approverà - ammetterà sua sconfitta”. Scontro con Oscar Giannino : “L’incontro tra Di Maio e Mattarella giovedì scorso per un dialogo con la Ue sul deficit? Salvini è d’accordo, anche se non so che cosa si siano detti Di Maio e Mattarella. Riguardo alla trattativa con l’Europa, ricordo però che stiamo parlando di una Commissione politicamente morta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi, che si rende protagonista di ...

Manovra - Di Maio : no scontro su 2 - 4 ok ridurre un pò di deficit : Roma, 26 nov., askanews, - 'Lo scontro con l'Ue non è sul 2,4 l'importante è che non si riduca la platea di riceverà quelle misure'. Lo dice il vicepremier e leadr M5S Luigi Di Maio a Radio Radicale ...

Manovra - Conte : "Con l'Ue dialogo indispensabile - nessuno scontro ideologico" : Domani sera vertice a Palazzo Chigi Il vertice di Palazzo Chigi sullaManovra tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi DiMaio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Triasi ...

Manovra - Moody's : lo scontro con l'Ue manterrà alto lo spread - : L'agenzia di rating commenta la bocciatura di Bruxelles della legge di bilancio italiana: "Tensioni crescenti causano aumento dei rischi". Allarme anche da Bankitalia: "Fuga di capitali esteri da Btp ...

Monti sulla Manovra : 'Si prevede uno scontro tra il governo e chi sa qualcosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Governo diviso sulla Manovra : trattare o andare allo scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...