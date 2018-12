Manovra | rivoluzione congedo parentale Papà a casa 5 giorni

Manovra - Conte : “Ieri a Juncker ho mostrato la nostra rivoluzione. Clima sereno e dialogo aperto” : “Oggi si parla di Brexit, ma avrò sicuramente qualche scambio. Con chi? Io parlo con tutti. Ieri c’è stato un Clima molto sereno , di confronto e c’è un dialogo aperto. Abbiamo parlato di quello che stiamo facendo: in cinque mesi stiamo rivoluzionando il paese e continueremo a farlo. Non abbiamo parlato di saldi finali, ma delle verifiche che stiamo facendo con le relazioni tecniche e i tecnici, e abbiamo detto quali sono le ...

Grillo celebra la Manovra : "Di Maio è riuscito a fare una rivoluzione incredibile" : Mentre il governo giallo verde si fa sempre più 'caldo' su prescrizione, decreto sicurezza e reddito di cittadinanza, Beppe Grillo prepara il suo show. Dopo 40 anni, infatti, il comico è tornato all'...

La Manovra - rivoluzione tradita e ritorno al passato : Con un eufemismo, si è detto in questi mesi che gli italiani hanno votato per il cambiamento. In realtà, è successo qualcosa di più. Una vera e propria richiesta di...