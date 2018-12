Manovra | Oettinger | non accetteremo violazione criteri stabilita'

Manovra - Conte al Consiglio Ue : “Oettinger? Aspetto critiche”/ Ultime notizie - vertice con Merkel e Macron : Manovra , Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie , bilaterali con Merkel e Macron : Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Oettinger : 'L'UE boccerà la Manovra italiana' - poi si corregge : 'È solo la mia opinione' : L'Unione Europea si appresta a bocciare la manovra economica del governo Conte? Questo è quanto rivelato dal commissario europeo al bilancio, Guenther Oettinger, in un'intervista alla versione web dello Spiegel i cui contenuti erano stati anticipati da Repubblica. Secondo il commissario UE, Bruxelles non vede di buon occhio le previsioni del deficit/Pil al 2,4 per cento. Poi però lo stesso Oettinger corregge il tiro, nella sua prima ...